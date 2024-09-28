【韓網熱門】演唱會文化中反應兩極分化最嚴重的部分！網友：適量才是最好的

樂迷、追星粉們多多少少都追過演唱會吧，大家對於演唱會上大合唱是如何想的呢？喜歡大合唱vs只喜歡聽歌手唱？

韓國網友評論：

1. 大合唱只希望出現在安可時間，我是為了聽歌手唱歌才去的

2. 喜歡，比起那些只知道用手機錄影的人好太多了

3. 喜歡，我偶爾也會用手機錄影，也喜歡大合唱，演唱會不就是大家一起歡樂的時間嗎？所以去日本演唱會會覺得很無趣，又不是去聽古典交響樂的

4. 只有歌手給出合唱信號的時候才喜歡

5. 只有1、2首，或者歌手把麥克風遞向舞台時合唱比較好

6. 很多人連抒情曲都要一起唱，我以為自己去了卡啦OK

7. 適量的話還可以，從頭唱到尾是不是太過分了

8. 我喜歡唱一小部分的那種大個唱，我更討厭讓大家應援、讓大家錄影的人

9. 最討厭的是那種把手機舉過頭頂錄影的人

10. 我超級愛大合唱

11. 抒情曲就好好享受，歡樂的歌可以合唱

12. 大合唱不錯，最討厭的是在你旁邊不停說話的人

13. 我討厭大合唱，我只想聽歌手的live，不想聽其他人的聲音，不然我在家聽音源就好了啊

14. 歌手讓合唱的時候再唱，不過有些歌手每次唱到重要環節就遞麥克風，這種也很討厭

15. 我是來聽歌手唱歌的，不是來唱卡啦OK的

16. 要看是誰的演唱會了

17. 適當吧，不過好難啊

18. 歡樂的歌合唱也就算了，搞不懂為什麼抒情曲和R&B也會有大合唱，之前去本命演唱會，旁邊坐了一個連特別舞台都要一起唱的人，瘋了

19. 適當，之前在站席的時候後面的人直接在我耳朵邊大吼，根本聽不到歌手的聲音

20. 30首歌裡3首的話可以接受

21. 適合大合唱的歌曲大家一起唱的話會非常浪漫，不過那些只適合聆聽的歌曲，如果要大合唱的話就有點……

22. 我花錢買票是為了來聽歌手唱歌的

23. 最近好像都是定下來幾首歌是大合唱歌曲

24. 我本命演唱會基本上都是大合唱水準，我還蠻喜歡的

原文：https://theqoo.net/square/3395068006

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