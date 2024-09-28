【韩网热门】演唱会文化中反应两极分化最严重的部分！网友：适量才是最好的

乐迷、追星粉们多多少少都追过演唱会吧，大家对於演唱会上大合唱是如何想的呢？喜欢大合唱vs只喜欢听歌手唱？

韩国网友评论：

1. 大合唱只希望出现在安可时间，我是为了听歌手唱歌才去的

2. 喜欢，比起那些只知道用手机录影的人好太多了

3. 喜欢，我偶尔也会用手机录影，也喜欢大合唱，演唱会不就是大家一起欢乐的时间吗？所以去日本演唱会会觉得很无趣，又不是去听古典交响乐的

4. 只有歌手给出合唱信号的时候才喜欢

5. 只有1、2首，或者歌手把麦克风递向舞台时合唱比较好

6. 很多人连抒情曲都要一起唱，我以为自己去了卡啦OK

7. 适量的话还可以，从头唱到尾是不是太过分了

8. 我喜欢唱一小部分的那种大个唱，我更讨厌让大家应援、让大家录影的人

9. 最讨厌的是那种把手机举过头顶录影的人

10. 我超级爱大合唱

11. 抒情曲就好好享受，欢乐的歌可以合唱

12. 大合唱不错，最讨厌的是在你旁边不停说话的人

13. 我讨厌大合唱，我只想听歌手的live，不想听其他人的声音，不然我在家听音源就好了啊

14. 歌手让合唱的时候再唱，不过有些歌手每次唱到重要环节就递麦克风，这种也很讨厌

15. 我是来听歌手唱歌的，不是来唱卡啦OK的

16. 要看是谁的演唱会了

17. 适当吧，不过好难啊

18. 欢乐的歌合唱也就算了，搞不懂为什么抒情曲和R&B也会有大合唱，之前去本命演唱会，旁边坐了一个连特别舞台都要一起唱的人，疯了

19. 适当，之前在站席的时候后面的人直接在我耳朵边大吼，根本听不到歌手的声音

20. 30首歌里3首的话可以接受

21. 适合大合唱的歌曲大家一起唱的话会非常浪漫，不过那些只适合聆听的歌曲，如果要大合唱的话就有点……

22. 我花钱买票是为了来听歌手唱歌的

23. 最近好像都是定下来几首歌是大合唱歌曲

24. 我本命演唱会基本上都是大合唱水准，我还蛮喜欢的

原文：https://theqoo.net/square/3395068006

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