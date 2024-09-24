醉到变代言人？Super Junior利特上半年尝金门高粱醉倒「睡播」，下半年马上接到代言！

还记得Super Junior 1月来台举行Fan Party，YouTube直播喝高粱喝醉吗？昨（23）日利特来台湾拍摄客家电视台实境节目，直播中正式宣布自己当了金门高粱代言人！

先回顾1月利特来台湾的直播，利特完成高雄Fan Party后深夜开播，一开播就躺在沙发上一副睡著，闭眼说和队友神童与始源吃鼎王喝了高粱酒，本来只想喝可乐但被始源劝酒，最后喝了4杯喝醉了，现在全身上下包括头都在痛。打起精神坐起来后，他又说全身无力闭眼躺下了，嘴里不断喊著很冷、哪里痛哪里痛、自己醉了就是会全身无力……



他不断强调自己只是休息没有睡著却说自己做梦了，又进入几分钟静音，睡到经纪人都跑来来关心他，他见经纪人还调皮将镜头对准，而经纪人这一关心，总算才打起精神起做自己该做的事：收行李。



而昨天他受客台餐厅实境节目邀约前来录影，公开了自己先前也透过直播透露的「传统的台湾商品代言」，正是金门高粱酒相关产品！利特拿著收到的「白金龙赤焰金门高粱酒绮香紫」，表示是厂商主动请他率先公开代言内容的，他介绍瓶身也讲了很多和高粱酒的故事，包括上述直播醉倒（他记成4月L.S.S.演唱会时，但其实是1月Fan Party），他猜测应该是那样才有了此契机，也表示是因为Super Junior受到台湾人很多的喜爱才能得到这样的礼物、这样的机会。



利特称赞好几次赤焰酒的瓶身设计「很漂亮」，并和粉丝互动，聊聊自己未来代言的酒瓶身设计，会不会是印上自己的脸、会不会送小卡、台湾以外能不能买……等等，他说现在还不知道会怎么样、广告也还没拍，不过亲切的说会再帮忙询问，讲著讲著一度被粉丝笑说是不是在「直播带货」，相当搞笑。



现在粉丝E.L.F.终於知晓利特代言台湾何种产品，虽然他代言的广告连拍都还没拍，但已引发E.L.F.疯狂购买利特拿到的同款酒！还有一些ELF开始创意P图包装（编：「躺著超适合……」）！



另外，利特也透露客台餐厅节目拍得很顺利、气氛很好呢！

▼利特「睡播」&高粱酒「直播带货」（误）



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