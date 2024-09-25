全新懸疑韓劇《您撥打的電話》定檔11月！柳演錫&蔡秀彬演表面夫婦，冷漠人夫vs緘默症妻子

演員柳演錫、蔡秀彬、許楠儁（許南俊）、張圭悧將聯手主演全新韓劇《您撥打的電話》。

MBC新金土劇《您撥打的電話》講述了一段始於威脅電話、圍繞結婚3年的「show window」夫婦（表面夫妻）展開的秘密愛情懸疑故事，因該劇改編自同名人氣網路小說，因此從一開始就備受原著粉絲的期待。

《您撥打的電話》由憑藉《憂鬱症》、《醫生耀漢》等作品備受好評的編劇金智允執筆，通過《禁婚令：朝鮮婚姻禁止令》等作品展現出細膩導演功力和獨特影像美感的朴尚宇擔任導演，強強聯手備受矚目。

柳演錫將在劇中飾演集家世、外貌、能力於一身的「白仕彥」，是個擁有豐富的履歷，從戰地記者、談判專家到公共電視台的王牌主播，最終成為最年輕的總統府發言人的精英型人物。 雖然擁有光鮮的外表和經歷，但他與妻子「洪熙珠」卻維持著表面夫妻的關係，在妻子面前展現出極度冷漠的一面。



蔡秀彬則飾演「白仕彥」的妻子「洪熙珠」，由於童年發生的不幸事故，她患有緘默症，同時也是一位優秀的手語翻譯師。 她與「白仕彥」是政治聯姻並維持著型式婚姻的關係，在某天被神秘人物綁架後，決定改變自己的人生。



此外，許楠儁飾演的角色是外貌與溫柔性格兼備的精神科醫生「池尚宇」，同時也是一位擁有20萬訂閱者的神秘事件類YouTuber，尤其喜歡探討未解案件。 然而，他因這一愛好捲入了無法挽回的事件中。



張圭悧則扮演電視台播音員「羅有利」，她畢業於名牌大學，擁有出眾的外貌和與生俱來的親和力，性格開朗可愛。 她視前輩「白仕彥」為偶像和榜樣，卻完全不知道他的妻子就是與她在新聞中配合默契的手語翻譯師「洪熙珠」。



這幾人將產生怎樣的糾葛令觀眾們十分好奇，憑藉四位演技派演員與導演、編劇的強強聯手，2024年MBC最受期待的電視劇《您撥打的電話》正在緊鑼密鼓地製作中，預計於11月正式播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞