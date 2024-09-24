女神宋慧喬為求完美挨餓上台！小露香肩秀中文「餓死了」超可愛～天天敷面膜、心情平靜才能老得慢

元祖韓流女神宋慧喬時隔7年終於再度來台，雖然聽聞台灣美食非常多，但行程相當緊湊也有點可惜，加上她強調這場記者會對她來說相當重要，於是連日來都對自己的飲食管理相當嚴謹，只為讓所有記者拍到她最美的樣子。

宋慧喬日前剛結束米蘭時尚秀的行程，9月24日即現身台灣為美妝品牌站台，相隔7年來台，宋慧喬穿著一襲白色短洋裝，小露一側美肩，一出場即引發全場尖叫，她也表示感謝大家一如既往的熱情歡迎著她，問到她想吃的台灣美食？她笑著說行程太趕了有點可惜，並且為了今日這個重要的場合，她都尚未盡情享受台灣美食，餓著肚子只為展現出最美的一面。



主持人笑說大家應該都是看著宋慧喬的電視劇作品長大的，令她也露出笑容，並說「我在這行應該也算走得夠久了吧！」也感謝大家長久以來對她的喜愛。提到自己如何管理皮膚呢？宋慧喬透露自己最注重皮膚的保濕並且天天都敷面膜，遇到要參加重要場合的前夕，更是大量搭配其他精華一起使用，以達到救急效果。



目前尚未透露具體下一步的宋慧喬，表示自己近期心情相當平靜，心懷感恩的平安過著生活，連朋友們也說她看起來似乎沒有什麼壓力，膚質狀況相當完美。她也公開自己的MBTI屬於INFJ類型，所以是按照著計劃執行所有細節，譬如哪一天有公開活動，她也就設定好時間提前進行肌膚的保養，以及飲食管理，讓自己呈現最光鮮亮麗的一面。



問到宋慧喬是否學習了一些中文？她提到先前在中國進行電影拍攝時曾經學過一些，先是說了「很開心見到大家」，引起全場為她鼓掌，接著突然想到還有一句，原來是「餓死了！」跟「飽死了！」讓大家覺得超可愛。她也提到等等記者會結束後就打算與工作團隊一起，去享用一些美食加上紅酒。



雖然年齡漸漸變大，女生也都害怕變老，但宋慧喬覺得只要有用心管理就能夠讓自己老得慢一點，接下來也希望能夠演出符合自己年齡的角色，可望很快有新作品與大家見面。



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