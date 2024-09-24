《因為不想吃虧》衍生劇《社長的菜單》10月3日播出！韓智賢從作家變成小說女主，與李相二上演羅曼史！

《因為不想吃虧》因輕鬆又搞笑的劇情受到不少觀眾的喜愛，除了申敏兒、金永大外，「副CP」李相二、韓智賢的故事也讓人期待，他們的故事將以衍生劇《社長的菜單》與觀眾見面。

《社長的菜單》是《因為不想吃虧》的母胎單身作家南紫妍（韓智賢 飾）所創作的同名19禁網路小說世界觀的衍生系列。講述南紫妍（韓智賢 飾）附身成為自己創作的小說的女主角營養師徐妍瑞（韓智賢 飾），與小說中的男主角姜夏俊（李相二 飾）展開一段難以預測的浪漫奇幻愛情劇。



韓智賢飾演因無禮而名聲大噪的19禁網路小說《老闆的菜單》的原著作家、自己製作的網路小說女主角營養師徐妍瑞，將一人分飾兩角。被小說附身的徐妍瑞，因爲網路小說中的完美男「姜河俊」不是自己的繆斯呂河俊（李有鎮 飾）而是福奎賢（李相二 飾）社長的事實陷入恐慌，但她不知道該怎麼回到現實... XD

今日（24）公開劇照，韓智賢展現與《因為不想吃虧》不同的面貌，以一頭黑直髮、亮麗的外型亮相，還完美融入活潑可愛的「徐妍瑞」這角色。她不僅對自己被附身的情況感到驚訝，還流露出陷入沈思的哀切眼神，讓人好奇到底發生什麽事。



而《社長的菜單》確定在10月3日播出，共有2集，大家到時候可以期待一下啦！

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