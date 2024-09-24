女神宋慧乔为求完美挨饿上台！小露香肩秀中文「饿死了」超可爱～天天敷面膜、心情平静才能老得慢

元祖韩流女神宋慧乔时隔7年终於再度来台，虽然听闻台湾美食非常多，但行程相当紧凑也有点可惜，加上她强调这场记者会对她来说相当重要，於是连日来都对自己的饮食管理相当严谨，只为让所有记者拍到她最美的样子。

宋慧乔日前刚结束米兰时尚秀的行程，9月24日即现身台湾为美妆品牌站台，相隔7年来台，宋慧乔穿著一袭白色短洋装，小露一侧美肩，一出场即引发全场尖叫，她也表示感谢大家一如既往的热情欢迎著她，问到她想吃的台湾美食？她笑著说行程太赶了有点可惜，并且为了今日这个重要的场合，她都尚未尽情享受台湾美食，饿著肚子只为展现出最美的一面。



主持人笑说大家应该都是看著宋慧乔的电视剧作品长大的，令她也露出笑容，并说「我在这行应该也算走得够久了吧！」也感谢大家长久以来对她的喜爱。提到自己如何管理皮肤呢？宋慧乔透露自己最注重皮肤的保湿并且天天都敷面膜，遇到要参加重要场合的前夕，更是大量搭配其他精华一起使用，以达到救急效果。



目前尚未透露具体下一步的宋慧乔，表示自己近期心情相当平静，心怀感恩的平安过著生活，连朋友们也说她看起来似乎没有什么压力，肤质状况相当完美。她也公开自己的MBTI属於INFJ类型，所以是按照著计划执行所有细节，譬如哪一天有公开活动，她也就设定好时间提前进行肌肤的保养，以及饮食管理，让自己呈现最光鲜亮丽的一面。



问到宋慧乔是否学习了一些中文？她提到先前在中国进行电影拍摄时曾经学过一些，先是说了「很开心见到大家」，引起全场为她鼓掌，接著突然想到还有一句，原来是「饿死了！」跟「饱死了！」让大家觉得超可爱。她也提到等等记者会结束后就打算与工作团队一起，去享用一些美食加上红酒。



虽然年龄渐渐变大，女生也都害怕变老，但宋慧乔觉得只要有用心管理就能够让自己老得慢一点，接下来也希望能够演出符合自己年龄的角色，可望很快有新作品与大家见面。



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