《因为不想吃亏》衍生剧《社长的菜单》10月3日播出！韩智贤从作家变成小说女主，与李相二上演罗曼史！

《因为不想吃亏》因轻松又搞笑的剧情受到不少观众的喜爱，除了申敏儿、金永大外，「副CP」李相二、韩智贤的故事也让人期待，他们的故事将以衍生剧《社长的菜单》与观众见面。

《社长的菜单》是《因为不想吃亏》的母胎单身作家南紫妍（韩智贤 饰）所创作的同名19禁网路小说世界观的衍生系列。讲述南紫妍（韩智贤 饰）附身成为自己创作的小说的女主角营养师徐妍瑞（韩智贤 饰），与小说中的男主角姜夏俊（李相二 饰）展开一段难以预测的浪漫奇幻爱情剧。



韩智贤饰演因无礼而名声大噪的19禁网路小说《老板的菜单》的原著作家、自己制作的网路小说女主角营养师徐妍瑞，将一人分饰两角。被小说附身的徐妍瑞，因爲网路小说中的完美男「姜河俊」不是自己的缪斯吕河俊（李有镇 饰）而是福奎贤（李相二 饰）社长的事实陷入恐慌，但她不知道该怎么回到现实... XD

今日（24）公开剧照，韩智贤展现与《因为不想吃亏》不同的面貌，以一头黑直发、亮丽的外型亮相，还完美融入活泼可爱的「徐妍瑞」这角色。她不仅对自己被附身的情况感到惊讶，还流露出陷入沈思的哀切眼神，让人好奇到底发生什麽事。



而《社长的菜单》确定在10月3日播出，共有2集，大家到时候可以期待一下啦！

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