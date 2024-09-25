即將進入「軍白期」的SEVENTEEN這次回歸概念照，居然藏了滿滿洋蔥！粉絲：他們還有70歲的約定

SEVENTEEN 能夠13人一起持續活動至今，真的是非常不容易！！！
人氣男團 SEVENTEEN 將於10月14日發行第十二張迷你專輯《SPILL THE FEELS》回歸，最新公開的團體概念照卻讓粉絲 CARAT（克拉）感動不已。
這張團體照中，成員們背對著鏡頭欣賞著黑夜中絢爛的煙火，肩並著肩坐在沙灘上面向大海...
另一張則是在10年前，有著一模一樣的構圖和人數，成員們在出道前的節目中，下定決心一定要成功時所拍攝的照片。當時坐著的順序也一模一樣，直到現在仍然保持著完整13個人，始終如一。（這張圖也是粉絲之間有名的「束草之約」，當時他們做了約定，如果將來有人變心了，他們就再去束草，把那個人扔下去海裡XD）
*成員坐著的順序：圓佑、勝寛、DK、THE 8、S.COUPS、Joshua、Vernon、淨漢、Dino、Hoshi、珉奎、Woozi、Jun
補充說明：在韓團中，能夠一直保持著大型男團，當中無人退團離開，是真的非常難得的事情。
網友留言：「團魂爆發啊」、「知道原因後我就忍不住爆哭了～」、「別忘了他們還有活動到70歲也要回歸的約定，從Seventeen一直到Seventy」、「已經活動到第十年了，成員完全沒有變動過，還拿下大賞和各種獎項，真的是非常厲害」、「我輸了，真的比不上成員對彼此的愛跟重視」、「這張照片讓我更想一直支持他們下去」、「我是〈孫悟空〉才喜歡上他們的，不知道這個梗圖，知道原因後就大哭了」
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