【韓網熱門】RIIZE奇特的簽名會活動：觀看別人和愛豆互動！

SM娛樂旗下男團RIIZE即將於10月舉辦一場粉絲簽名會，活動內容引爆韓網論壇的熱議。

RIIZE這次的粉絲簽名會旨在紀念團隊發售迷你1輯「RIIZING：Epilogue」，活動內容為面對面粉絲簽名會，將邀請100人參與，參加面對面粉絲會的50人+觀看「面對面粉絲會」50人，觀看粉絲會的50人需要排好隊伍，且不允許拍照。



韓國網友評論：

1. 其實很多人喜歡這種，十幾年前就有了，對1：1交流有負擔的人只需要坐在那裡看本命和其他人交流就已經很幸福了

2. 我家本命能不能也搞這種啊

3. 我喜歡這種，上次中過一次其他團的觀覽券，看到愛豆和粉絲交流、簽名，真的非常有趣

4. 真可笑，同樣的價錢，有人可以直接拿到愛豆的簽名，有人只能站在旁邊觀看，而且還不能拍照，太奇怪了，不過粉絲喜歡就行了

5. 我覺得應該不會是同樣的票價吧，肯定有差價，觀覽券應該沒那麼多人搶

6. 我也只想在旁邊觀看，本來就不喜歡粉絲簽名會，只想要看到他們的臉而已

7. 我去過類似的，真的很一般

8. 如果允許拍照的話，肯定會有人喊「看這裡」，影響其他人

9. 心疼錢

10. 太棒了，我真的不喜歡近距離面對面交流，太有負擔了

11. 我以為很多人會討厭這種方式，不過仔細想想其實我也覺得面對面聊天有壓力，如果有錢的話就去這種

12. 聽說中國有這種，當時我還覺得很新奇

13. 是買得最多的50人可以面對面聊天，比他們買得少一點的50人觀看嗎

14. 我太喜歡這種方式了，我不想要簽名，也不想讓他們知道我是誰，只想在一邊默默看

15. 國外有很多這種，但是人家可以拍照啊，國內都不許拍照，真的只能看看臉就走

16. 要買專輯嗎??? 現在都是這樣賣專輯的嗎???

17. 在一邊觀看也要排好隊啊，太新奇了

18. 如果是校服look的話，應該有很多粉絲想去參加，不管是簽名還是觀看，會有很多人去的

19. 我的舊本命不是SM家的，他們也有過這種粉絲會，比起簽名，我反而覺得這種方式更好

20. 我家本命舉辦過，不僅可以拍照，還能送信，反響非常好

21. 如果可以拍攝的話還是蠻好的，畢竟我也沒什麼話一定要和本命說

22. SHINee 萬聖節cosplay的時候我去觀看我，還不錯

23. 聽說最近的粉絲會都有單獨的拍照時間，所以只是觀賞的話應該也很不錯，突然很想參加

原文：https://theqoo.net/square/3416349423

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