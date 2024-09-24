【韩网热门】RIIZE奇特的签名会活动：观看别人和爱豆互动！

SM娱乐旗下男团RIIZE即将於10月举办一场粉丝签名会，活动内容引爆韩网论坛的热议。

RIIZE这次的粉丝签名会旨在纪念团队发售迷你1辑「RIIZING：Epilogue」，活动内容为面对面粉丝签名会，将邀请100人参与，参加面对面粉丝会的50人+观看「面对面粉丝会」50人，观看粉丝会的50人需要排好队伍，且不允许拍照。



韩国网友评论：

1. 其实很多人喜欢这种，十几年前就有了，对1：1交流有负担的人只需要坐在那里看本命和其他人交流就已经很幸福了

2. 我家本命能不能也搞这种啊

3. 我喜欢这种，上次中过一次其他团的观览券，看到爱豆和粉丝交流、签名，真的非常有趣

4. 真可笑，同样的价钱，有人可以直接拿到爱豆的签名，有人只能站在旁边观看，而且还不能拍照，太奇怪了，不过粉丝喜欢就行了

5. 我觉得应该不会是同样的票价吧，肯定有差价，观览券应该没那么多人抢

6. 我也只想在旁边观看，本来就不喜欢粉丝签名会，只想要看到他们的脸而已

7. 我去过类似的，真的很一般

8. 如果允许拍照的话，肯定会有人喊「看这里」，影响其他人

9. 心疼钱

10. 太棒了，我真的不喜欢近距离面对面交流，太有负担了

11. 我以为很多人会讨厌这种方式，不过仔细想想其实我也觉得面对面聊天有压力，如果有钱的话就去这种

12. 听说中国有这种，当时我还觉得很新奇

13. 是买得最多的50人可以面对面聊天，比他们买得少一点的50人观看吗

14. 我太喜欢这种方式了，我不想要签名，也不想让他们知道我是谁，只想在一边默默看

15. 国外有很多这种，但是人家可以拍照啊，国内都不许拍照，真的只能看看脸就走

16. 要买专辑吗??? 现在都是这样卖专辑的吗???

17. 在一边观看也要排好队啊，太新奇了

18. 如果是校服look的话，应该有很多粉丝想去参加，不管是签名还是观看，会有很多人去的

19. 我的旧本命不是SM家的，他们也有过这种粉丝会，比起签名，我反而觉得这种方式更好

20. 我家本命举办过，不仅可以拍照，还能送信，反响非常好

21. 如果可以拍摄的话还是蛮好的，毕竟我也没什么话一定要和本命说

22. SHINee 万圣节cosplay的时候我去观看我，还不错

23. 听说最近的粉丝会都有单独的拍照时间，所以只是观赏的话应该也很不错，突然很想参加

原文：https://theqoo.net/square/3416349423

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