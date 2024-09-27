Disney+《来自地狱的法官》人性与堕落的真实面　原来守护加害者另有原因？

2024年可说是Disney+大放异彩的一年！集结所有男神女神的韩剧填满每个剧迷的日常，从《无路可走：轮盘赌》、《红天鹅》一路到《首尔破笑组》与《暴君》，接下来还有金秀贤、池昌旭、金泰梨与金多美等人将轮番登场。在这之前朴信惠主演的《来自地狱的法官》才刚上映收视率就已经破9，她在剧中又疯又美的法官形象堪称有史以来最大突破，而她不去守护受害者，反而保护加害者也成为最强话题热度，究竟在法庭上，谁才是真正的「正义女神」呢？

来自地狱的法官

朴信惠饰演一名法官姜光娜，死后阴错阳差被送往「杀人地狱」，而掌管杀人地狱的审判官则是吴娜拉饰演的朱斯提提亚。朱斯提提亚在不分青红皂白的情况下，直接判定姜光娜就是杀过人，让地狱负责人巴力（申成禄饰演）大发雷霆，要求朱斯提提亚以姜光娜的身份回到人间，并审判10名杀了人也不知反省的罪犯送往地狱。再次复活的姜光娜，成为真正「来自地狱的法官」。她不在意其他的人看法，也不说客套话，甚至直接在庭上揭开权贵之间的丑陋面，让人直呼太解气。



守护加害者的真正原因

姜光娜绞尽脑汁都要揪出这些罪犯，而她以牙还牙的做法也成为剧中最大亮点！姜光娜刻意减轻罪犯刑责，因为她知道他们出狱之后，肯定会再回头找受害者算帐。届时只要受害者再度受到折磨、她就有理由将这些不知反省的罪犯们送往地狱。第二集中姜光娜将一名恐怖情人文情俊轻判后，文情俊果不其然就立刻回到前女友的家中痛殴对方一顿。

就在这时姜光娜也开始「真正的审判」。她利用幻觉让文情俊以为两人在交往，但只要姜光娜不如意文情俊就会被拳打脚踢。最终文情俊在分不清现实与虚幻下自缢身亡。



谁杀了姜光娜？

在第一集中，姜光娜在公园突然被杀害之后才到了地狱。不过当时她完全不知道自己怎么会死，甚至连凶手最后一眼可能都没看到！这个谜题也成为讨论度最高的话题之一。由於姜光娜原先应该是要被分配到「虚假地狱」，但却误走进杀人地狱，才会衍生出后续一系列故事。因此姜光娜本尊的背景也令人好奇。甚至还有网友推测她的离奇死亡，可能与被称作姜光娜的靠山－国会议员郑载杰（金弘波饰演）有关。



韩多温刚开播就领便当？

《来自地狱的法官》男主角韩多温找来人气男星金宰永主演，他饰演警察局重案二组刑警。正义的个性加上细腻的心思，不管在面对受害者家属还是罪犯总是可以拿捏的恰到好处。姜光娜为了得到更多杀人犯的资讯刻意接近他，却意外听到韩多温自爆自己杀过3个人，韩多温更称「血腥味还留在我手中！」

姜光娜宛如找到浮木般，将韩多温认定是第二位要审判的罪人，直接将地狱之刀用力捅向韩多温！最后韩多温满口鲜血躺在地上，超惊人的反转让网友不敢置信，也纷纷上网讨论「所以男主角第二集就领便当了吗？」究竟韩多温的下场是如何？姜光娜与他之间又会有什么发展？请一定要锁定Disney+ 独家跟播的《来自地狱的法官》！



不只《来自地狱的法官》正在热播中，接下来还有超多强档好剧准备登场。今年靠著《泪之女王》再度掳获大量人气的男星金秀贤将出演新剧《山寨人生》，饰演一名呼风唤雨的山寨大王。另外金泰梨则化身拥有声乐天赋的少女演出全女性作品《正年》、池昌旭则将带著《江南B-Side》重返小萤幕，这名可疑的掮客将何去何从？

别忘了还有金多美与孙锡久领衔主演的《血谜拼图》，将携手揭开连环凶杀案背后的真相。如果想把好剧一网打尽，可千万不要错过现在最夯的超杀夏日限时优惠，一天不到5元带你看到饱，优惠时间只到9月28日下午2点59分！

Disney+ 独家跟播《来自地狱的法官》每周五六晚间10:30 上架新集数

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