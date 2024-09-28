MAMAMOO輝人solo活動時發現自己有「舞台恐懼症」：出道10年來，第一次害怕站上舞台

女團 MAMAMOO 的輝人出演金在中主持的《在朋友》時，透露了solo活動時的困難，是團體活動時從未感受到的一大難關。

熱門網綜《在朋友》迎來了solo歌手輝人出演，金在中熱烈歡迎，而且輝人還是節目史上第一位「從頭到尾直呼在中名字」的來賓，雖然是用平語模式（不說敬語）進行，但通常來賓會叫「前輩」、「OPPA」、「哥」之類的，讓金在中有了全新的感受～。XD



而輝人目前是「自由身」無合約的FA狀態，金在中立刻進入經紀公司老闆的模式，一邊採訪聊天、一邊詢問對方有沒有意願加入，開啟了面試模式，過程相當爆笑！



到了節目尾聲，金在中詢問輝人solo活動巡演時，最難適應的情況是什麼？此前，輝人表示solo活動時真的成長很大，之後又分享自己第一次感受到了「舞台恐懼症」，團體活動時，從來沒有因為緊張而無法表演的情況，但是獨自上台卻感到很害怕，所以花了很多時間克服這件事。



輝人：「說實話，現在還是有一點（害怕的感覺），但是一次次的巡演下來逐漸克服了，但是真的很辛苦。畢竟大家從團隊中看到的我，肯定會有一定的期待，我不想損害團隊的聲譽，這種壓力也是存在的。」一席話讓粉絲們看了很心疼，也紛紛留言為她加油打氣。



▼節目上，兩人沒排練過卻很自然的合聲唱出東方神起的熱門曲〈Love in the ice〉，真的是太好聽啦！影片已定位在11:17。（實力派的相遇～）



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