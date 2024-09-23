《Are you Sure?!》EP.8最後一集Jimin為柾國拍下經典男友照，猜輸的人要裸上身躺雪地XD

這部Disney+旅遊實境秀真的治癒感十足，福利也是滿滿滿！！！大家也都追完了嗎？對哪一幕印象最深刻呢～。

Disney+ 熱門旅行實境秀《Are you Sure?!》EP.8 最終回，BTS 防彈少年團成員「Jimin」和「Jung Kook」（朴智旻&田柾國）遊日本札幌北海道的最後一晚，這一趟享受了各種美食和樂趣，兩人也因此獲得了更多繼續前進的力量。



在用餐時，Jimin很貼心的為柾國拍了一張男友照，因為頭髮的關係，柾國笑著回說應該是呆瓜照吧XD，總之就是相當可愛囉～。



此外，兩人也在日本盡情的享受了泡湯的活動，最後一晚也不例外，特別的是...這一場的水特別的燙！兩人光是下水就花了不少時間，Jimin好幾次拿了一旁的雪來給自己降溫。



甚至提議猜拳，輸的人要直接躺在雪地上......，



猜輸的柾國雖有猶豫，最終還是躺了上去！感想就是：「屁股最刺痛，背也好痛啊！XD」





此外，兩人也一起看了節目組剪輯好的第一集內容，雖然當時拍攝過程感到疑惑，也很擔心呈現出來的效果，但在節目組的優秀剪輯下，兩人邊看邊大笑非常滿足！放下了心中的擔憂。



期待他們退伍後，這個系列可以再繼續拍下去啊！真的是太有趣太豐富了～。



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