《好搭檔》裡演技太差而被罵！P.O解釋：是因為我的綜藝形象太深入人心了

男團BLOCK. B出身的演員P.O（表志勳）回應了關於自己演技差的民眾輿論。

P.O參演的電視劇《好搭檔》剛在上週完結，他在劇中飾演了男二號「全恩浩」，與南志鉉扮演的律師韓宥利組成了劇內副CP。 然後電視劇播出後，P.O的演技遭到不少觀眾們的詬病，在主演張娜拉和金准韓全都是演技派的情況下，他的演技更顯侷促。

日前做客YouTube節目的P.O提到了有關自己的演技爭議，他表示：「因為我在綜藝節目中展現了很多搞笑的樣子，所以當我出現在電視劇和電影中時，觀眾可能需要一些時間才能代入角色。 隨著劇情的推進，觀眾逐漸開始將我視為劇中的人物。 但在劇情前期，（我的角色）可能會讓觀眾產生一些違和感。 」坦率地表達了自己的想法。



聽到這番後記者回應：「在提到演技爭議時，你完全可以說『其實我有點難過』，但你很自然地克服了這一點，我想稱讚你。」 聽到這番話後，P.O說道：「如果有沒演好的地方，那也是我需要接受的，只要做得更好就行了。 」表現出積極的態度。

P.O全然接受了民眾對其演技的批評，並立志今後會做到更好。 然而觀看了節目的網友們對P.O的回應並不看好，大家評論：「P.O好像真的不明白，身邊的人應該告訴他，他還需要多努力」、「感覺他把責任推給了觀眾」、「這不是綜藝的問題」、「其實就是你演技不好」、「比起演技，我覺得是形象的問題，明明角色是個律師，但他卻完全沒有律師的氣質，就是沒有律師該有的知性感，而且演技也不好，所以才被罵啊」、「其實無論是綜藝還是演戲，你都很一般」、「求你去練一練演技吧」、「無法讓觀眾入戲， 就說明你演技差啊」等。



不過，也有網友為P.O加油打氣，留言稱：「希望你不要有太多負擔，做自己喜歡的事，開心就好」、「他就是人間維他命」、「光是看他就很有趣」等支持的聲音也隨之而來。



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