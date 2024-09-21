张基龙宠粉无极限！全场福利自动升级〜全场一致推荐他去「这城市」让张基龙收入口袋名单

演出人气韩剧《我的室友是九尾狐》《现正分手中》以及《虽然不是英雄》的帅气男星张基龙，於9月21日晚间在台北举办粉丝见面会，相隔五年再度来台，让他有些紧张又相当兴奋。

张基龙从舞台侧边出场，先绕到场中央，近距离跟大家打招呼送上半颗爱心，引发全场尖叫声，他走上台后还做出喘气表情，拍著胸口舒缓紧张心情，接著张基龙也为大家演唱一首歌曲，展现稳定歌唱实力。上次来台已是2019年，主办也安排了同一位主持人，张基龙更是特别向他问候，另外也非常感谢粉丝们一路以来的支持。



接下来张基龙用日记的方式，一页一页与大家分享照片集，除了他所演出的电视剧以外，也包含了他入伍前，以及出演舞台剧，去夏威夷跑马拉松等的照片，问到大家最爱的名场面，粉丝们总爱选择拥抱或是吻戏场面，张基龙开玩笑说，以后应该要多多拍这类型的场面，不过粉丝们却又大呼「安堆」，张基龙表示「粉丝们就应该吃醋的！」令全场感到相当逗趣。



张基龙也公开了跟家人去江原道旅行的照片，问到想推荐粉丝到韩国哪里旅游？他则想推荐自己的出生地蔚山，反问大家想推荐他台湾的哪个景点呢？粉丝更是异口同声说出了谐音梗「基隆」！张基龙这才发现台湾有个地名与他的名字同音，令他相当兴奋，开始请大家推荐基隆这城市的特色，虽然主持人也继续推荐了其他城市以及台北知名景点，不过张基龙看来对於「基隆」还是情有独钟，表示一定要找机会来看看。



聊到一半时还发生了突发状况，台北发生地震，规模不小让全场粉丝们超有感，甚至开始有点骚动尖叫，在台上认真回答问题的张基龙暂时中断访谈，原本以为他会有点紧张，不过张基龙反而认真呼吁大家要冷静，直呼「我们所在的位置非常安全」安抚粉丝。



张基龙更是相当宠粉，抽出四位幸运粉丝与他重现《虽然不是英雄》中的名场面，亲自在舞台边牵著每一位粉丝走上台，而与粉丝们重现画面并且留下拍立得照片，张基龙都会特别「升级」福利，主动拥抱粉丝，并且也全程护送粉丝走下台，非常贴心又帅气，让全场粉丝超羡慕。



接下来张基龙也透过便利贴许愿板，一一完成大家的心愿，并且再献唱紫雨林的经典歌曲「25，21」，让粉丝们相当陶醉其中。最后更是祭出一连串游戏与幸运粉丝们共同完成，甚至将原本的Hi bye欢送福利升级为全场High Touch击掌！让全场粉丝们感受到他的宠粉魅力。

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