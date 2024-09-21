Red Velvet十周年走到头？Joy考虑告别SM娱乐，正接触演员经纪公司！ 曾多次透露不满：「公司不给宣传、不听成员意见」

据韩媒StarNews独家取材，女团Red Velvet成员Joy与所属社SM娱乐的续约时间点即将到来，目前正在与演员经纪公司见面开会，准备跳槽新东家。

SM娱乐直到去年都没有透露Red Velvet的续约消息，而且各成员进入公司的时间不同，Yeri更是组合活动中途才加入，每个人的合约结束时间都不一样。 考虑到Red Velvet是2014年8月出道，根据公平交易委员会裁定的偶像组合最长专属合约年限即7年，合约应在2021年已经到期，既然在那之后仍然积极活动，应该是已经进行一次非公开的续约。

在此期间，成员Seulgi和Irene分别与去年8月和今年2月宣布续约，另外三位成员Wendy、Joy和Yeri的动向则未公开，让人对Red Velvet的未来命运颇为关注。



不过，Joy似乎与SM意见不合已久，不止一次向粉丝透露负面心境。 今年6月Red Velvet推出十周年纪念专辑《Cosmic》前夕，Joy便曾抱怨宣传力度不足：「到底要保密到什么时候，还是忘了宣传，还是打算下周公开？ 我也不懂了。」

新歌MV上线后，有粉丝通过粉丝沟通app请求更新观看MV的reaction影片，Joy回复：「难讲哦，（公司）完全不听我们的意见、只让我们等待，结果就是看到完全没有修改的MV。 不能讲更多了，我必须安静。」 最后还加上哭哭emoji，让人多次感受到她对公司的不满情绪。



很多网友为Joy加油，认为她做完了Red Velvet十周年的活动已经仁至义尽、祝贺她脱离SM，且演员是更长久的路线，只可惜如果专心演戏恐浪费美妙歌喉，期待她继续推出SOLO专辑、同时兼顾演员与歌手的事业。

随后，SM娱乐相关人士对这一消息做出答复，表示仍在与Joy就续约问题进行商议。



此外，Red Velvet为纪念出道10周年，正在举办今年的首轮粉丝巡回演唱会「HAPPINESS： My Dear， ReVe1uv」，将於9月28日来到澳门与当地粉丝见面。



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