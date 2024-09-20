《一日三餐Light》今日首播！車勝元與柳海鎮再度合體，首集來賓林英雄也登場

由車勝元搭配柳海鎮的《一日三餐Light》終於要公開了，20日晚間即將在tvN播出的《一日三餐Light》將首度公開本次的三餐House，並在這裡開始煮出美味的餐食料理，今日也將迎來首位嘉賓客人林英雄。

《一日三餐Light》在全國的農村、山村、漁村各地以現有食材與材料，準備出一日三餐美味料理的實境節目，而就這樣一同搭檔了10年之久的車勝元與柳海鎮，兩人就像牛骨湯一樣有著濃郁的化學反應。本次的10週年特別版本，背景設定在江原道平昌的小屋，車勝元與柳海鎮才一抵達，放下行李後就馬上挽起袖子準備餐點了。柳海鎮還趁著車勝元一邊煮湯一邊去拿材料的同時，突然想到一個好主意，而丟了個未知的食材進去湯裡面。

殊不知柳海鎮此舉對於主廚車勝元有些衝擊，面有難色，這兩位10年的飯友將首度面臨危機。甚至柳海鎮在出發前還曾預言兩人「總會有不合拍的時候吧」，令觀眾們好奇到底他丟了什麼食材進入湯內？而首集嘉賓，也是在韓國被稱為演歌皇帝的林英雄，三人在這個小屋相會，車主廚為了歡迎這位來頭不小的嘉賓，又將端出什麼驚人的料理？



《一日三餐Light》在有點陌生又熟悉的環境中，度過炎熱夏季的車勝元以及柳海鎮，本次又將發生哪些小插曲？今晚即將公開。

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