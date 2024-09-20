女扮男裝太帥！ 國樂題材新劇《正年》主角團海報公開，金泰梨&辛叡恩英俊瀟灑、鄭恩彩意外撞臉柳演錫

tvN新劇《正年》以影視作品中少見的女性國樂劇團為題材，從製作階段就引起不少關註，今日終於公開主角團海報，在舞台上扮演男角的造型令不少網友大呼驚艷。

《正年》以同名網漫為基礎改編，時代背景設定在1950年代韓國戰爭結束后，講述擁有聲樂天賦的少女努力成為頂級國劇演員的成長歷程。

女主角「正年」由年輕一代實力派演員金泰梨擔任，出身木浦的她為成為國劇演員而獨自來到京城。 角色海報中，舞臺之外的正年笑起來露出一口大白牙，像鄉村小狗一樣燦爛又天真：



然而一旦登上舞台立馬發生180度大轉彎，眼神姿態流露出她與眾不同的表演天賦。



辛睿恩飾演精英學生「許英瑞」，歌舞表演實力和家庭背景都很優秀，是正年的競爭對手。 不論臺上臺下，許英瑞都是一副自信高傲的神態，每個細節一絲不亂，讓人對她的表現十分期待。





羅美兰飾演劇團團長「姜素福」，既是一手打造國劇新天地的指揮者，也是劇團成員們堅實的後盾。 素福的氣質溫柔而不失堅毅，儘管沒有華美的舞台妝造，仍讓人感受到國劇界代表級人物的強大氣場。



鄭恩彩飾演國劇界頂級明星「文玉卿」，在劇團中負責扮演男主角。 金允慧飾演國劇團公主「徐惠朗」，以無可比擬的舞蹈實力擔正女主角。 兩人的生活照都穿著西式服裝、十分摩登，鄭恩彩的大長腿引人矚目：





換上王子和公主的造型，一個憂鬱深情、器宇不凡，另一個則像隨風起舞的蝴蝶般光彩照人。 海報公開後引來不少網友驚歎，表示服裝造型和整個氛圍都非常美麗，男裝扮相帥氣逼人，尤其鄭恩彩竟與男演員柳演錫有些神似。





《正年》將於10月12日起開播，海外地區由Disney+同步上線。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞