《一日三餐Light》今日首播！车胜元与柳海镇再度合体，首集来宾林英雄也登场

由车胜元搭配柳海镇的《一日三餐Light》终於要公开了，20日晚间即将在tvN播出的《一日三餐Light》将首度公开本次的三餐House，并在这里开始煮出美味的餐食料理，今日也将迎来首位嘉宾客人林英雄。

《一日三餐Light》在全国的农村、山村、渔村各地以现有食材与材料，准备出一日三餐美味料理的实境节目，而就这样一同搭档了10年之久的车胜元与柳海镇，两人就像牛骨汤一样有著浓郁的化学反应。本次的10周年特别版本，背景设定在江原道平昌的小屋，车胜元与柳海镇才一抵达，放下行李后就马上挽起袖子准备餐点了。柳海镇还趁著车胜元一边煮汤一边去拿材料的同时，突然想到一个好主意，而丢了个未知的食材进去汤里面。

殊不知柳海镇此举对於主厨车胜元有些冲击，面有难色，这两位10年的饭友将首度面临危机。甚至柳海镇在出发前还曾预言两人「总会有不合拍的时候吧」，令观众们好奇到底他丢了什么食材进入汤内？而首集嘉宾，也是在韩国被称为演歌皇帝的林英雄，三人在这个小屋相会，车主厨为了欢迎这位来头不小的嘉宾，又将端出什么惊人的料理？



《一日三餐Light》在有点陌生又熟悉的环境中，度过炎热夏季的车胜元以及柳海镇，本次又将发生哪些小插曲？今晚即将公开。

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