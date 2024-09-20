女扮男装太帅！ 国乐题材新剧《正年》主角团海报公开，金泰梨&辛睿恩英俊潇洒、郑恩彩意外撞脸柳演锡

tvN新剧《正年》以影视作品中少见的女性国乐剧团为题材，从制作阶段就引起不少关注，今日终於公开主角团海报，在舞台上扮演男角的造型令不少网友大呼惊艳。

《正年》以同名网漫为基础改编，时代背景设定在1950年代韩国战争结束后，讲述拥有声乐天赋的少女努力成为顶级国剧演员的成长历程。

女主角「正年」由年轻一代实力派演员金泰梨担任，出身木浦的她为成为国剧演员而独自来到京城。 角色海报中，舞台之外的正年笑起来露出一口大白牙，像乡村小狗一样灿烂又天真：



然而一旦登上舞台立马发生180度大转弯，眼神姿态流露出她与众不同的表演天赋。



辛睿恩饰演精英学生「许英瑞」，歌舞表演实力和家庭背景都很优秀，是正年的竞争对手。 不论台上台下，许英瑞都是一副自信高傲的神态，每个细节一丝不乱，让人对她的表现十分期待。





罗美兰饰演剧团团长「姜素福」，既是一手打造国剧新天地的指挥者，也是剧团成员们坚实的后盾。 素福的气质温柔而不失坚毅，尽管没有华美的舞台妆造，仍让人感受到国剧界代表级人物的强大气场。



郑恩彩饰演国剧界顶级明星「文玉卿」，在剧团中负责扮演男主角。 金允慧饰演国剧团公主「徐惠朗」，以无可比拟的舞蹈实力担正女主角。 两人的生活照都穿著西式服装、十分摩登，郑恩彩的大长腿引人瞩目：





换上王子和公主的造型，一个忧郁深情、器宇不凡，另一个则像随风起舞的蝴蝶般光彩照人。 海报公开后引来不少网友惊叹，表示服装造型和整个氛围都非常美丽，男装扮相帅气逼人，尤其郑恩彩竟与男演员柳演锡有些神似。





《正年》将於10月12日起开播，海外地区由Disney+同步上线。



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