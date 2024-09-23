《好搭档》里演技太差而被骂！P.O解释：是因为我的综艺形象太深入人心了

男团BLOCK. B出身的演员P.O（表志勋）回应了关於自己演技差的民众舆论。

P.O参演的电视剧《好搭档》刚在上周完结，他在剧中饰演了男二号「全恩浩」，与南志铉扮演的律师韩宥利组成了剧内副CP。 然后电视剧播出后，P.O的演技遭到不少观众们的诟病，在主演张娜拉和金准韩全都是演技派的情况下，他的演技更显局促。

日前做客YouTube节目的P.O提到了有关自己的演技争议，他表示：「因为我在综艺节目中展现了很多搞笑的样子，所以当我出现在电视剧和电影中时，观众可能需要一些时间才能代入角色。 随著剧情的推进，观众逐渐开始将我视为剧中的人物。 但在剧情前期，（我的角色）可能会让观众产生一些违和感。 」坦率地表达了自己的想法。



听到这番后记者回应：「在提到演技争议时，你完全可以说『其实我有点难过』，但你很自然地克服了这一点，我想称赞你。」 听到这番话后，P.O说道：「如果有没演好的地方，那也是我需要接受的，只要做得更好就行了。 」表现出积极的态度。

P.O全然接受了民众对其演技的批评，并立志今后会做到更好。 然而观看了节目的网友们对P.O的回应并不看好，大家评论：「P.O好像真的不明白，身边的人应该告诉他，他还需要多努力」、「感觉他把责任推给了观众」、「这不是综艺的问题」、「其实就是你演技不好」、「比起演技，我觉得是形象的问题，明明角色是个律师，但他却完全没有律师的气质，就是没有律师该有的知性感，而且演技也不好，所以才被骂啊」、「其实无论是综艺还是演戏，你都很一般」、「求你去练一练演技吧」、「无法让观众入戏， 就说明你演技差啊」等。



不过，也有网友为P.O加油打气，留言称：「希望你不要有太多负担，做自己喜欢的事，开心就好」、「他就是人间维他命」、「光是看他就很有趣」等支持的声音也随之而来。



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