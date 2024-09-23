IU開演唱會不僅送歌迷禮物，就連周邊居民也收到了！BTS V到場：祝賀你完成第100場演出

人們之所以這麼喜歡IU，不僅是因為她人長得甜美、業務能力強，還是因為人品。

IU個人演唱會「2024 IU HEREH 世界巡迴演唱會安可：The Winning」於9月21、22日晚上在首爾麻浦區首爾世界盃體育場舉行，她是韓國第一位站上首爾世界盃體育場大舞臺與10萬名觀眾一起表演的韓國SOLO女歌手，足以驗證超強號召力。



演唱會之前，IU的團隊首先向附近居民分發了該區域專用的垃圾分類袋，不少居民收到後通過SNS分享了禮物認證照。 分享照片的網友們解釋說：「IU團隊為了演唱會期間可能產生的噪音，希望得到居民能夠諒解，因此把一捆捆垃圾分類袋掛在每家每戶的門口。 」 IU贈送的垃圾分類袋上寫著「2024年9月21日至22日將在首爾世界杯競技場舉辦IU演唱會，懇請各位居民的寬容諒解。 」還有網友表示：「我在這裡住了十多年，第一次見到有歌手為演唱會徵得居民諒解。 」其他網友也紛紛留言：「原以為IU只有實力和外貌出眾，沒想到人品也極佳」、「充滿關懷心的頂級明星，太帥了」等。



아이유님께서 콘서트 하신다고 인근 주민인 저에게 종량제 봉투를 선사하셨네요!!! 월컵 바로 앞이라 오히려 소리도 듣고 좋은데 이런거까지ㅜㅠ 여러 가수 콘서트를 겪었지만 처음이라 유애나님들께 알리고 싶어 올려요! 충분히 유애나로서 자부심 더 가지셔요 쏘 스윗 #유애나 pic.twitter.com/yJnAQdbGCF — #탄탄멘 (@arisian91) September 20, 2024

아이유 정말 너무 너무 잘한다..

노래도 잘하고 마음씨도 착하고



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서울 상암월드컵 경기장에서 공연하는거 소음 때문에 주변 아파트에 미안하다고 종량제 봉투 보낸 아이유 pic.twitter.com/qYK7sYF7n4 — 하늘서기(석기형) (@LEMIN79) September 20, 2024

而兩場演唱會共號召了10萬粉絲到場，其中「世界豆」防彈少年團成員V的亮相最為吸睛。 先是22日，V在IG上發佈了1月份與IU合作的《Love wins all》MV片場照片，粉絲們看到之後立即猜到V很有可能要去IU的演唱會。 沒想到猜測很快就變成了現實，V和隊友哥哥J-HOPE一同去看了演唱會。在J-HOPE拍攝的影片裡，V穿著舒適的連帽運動衫，戴著眼鏡，留著短髮，身材比入伍前壯碩了不少，盡顯健康之美，他還衝著鏡頭敬禮示意。 V自己也發佈了去聽演唱會的照片，並留言「祝賀你完成第100場演出」，表達了毫無保留的支持。



아 뷔가 이걸 봤다고…….. 전광판 배경으로 경례하는거 뭐임…… pic.twitter.com/UCNQ7y81JS — 아몬드 (@qkqhdhlrwu) September 22, 2024

兩天的演唱會10萬到場粉絲也收到了意想不到的禮物，有布坐墊、雨衣以及望遠鏡，IU照顧到了每一位歌迷，十分貼心。



와 아이유 콘서트 입장 선물이 방석 우비 망원경!!! pic.twitter.com/A5unlBn6WG — 고구바︎ (@guba516) September 21, 2024

아이유 막콘 일요일 조기수령 특전, 입장 선물



일괄 5.0



조기수령 특전 부채

방석

망원경

모두 일괄로 양도합니다



오픈톡으로 연락주세요!https://t.co/kpfheNIIJt pic.twitter.com/D2NAxKL9Xc — (디엠확인 느려요 카톡주세요) (@bagopa0102) September 22, 2024

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