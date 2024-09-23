IU開演唱會不僅送歌迷禮物，就連周邊居民也收到了！BTS V到場：祝賀你完成第100場演出
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IU開演唱會不僅送歌迷禮物，就連周邊居民也收到了！BTS V到場：祝賀你完成第100場演出

明星   2024年9月23日   星期一10:05   Tracy  

（封面圖源：IG@thv、FB@아이유(IU)）

人們之所以這麼喜歡IU，不僅是因為她人長得甜美、業務能力強，還是因為人品。

IU個人演唱會「2024 IU HEREH 世界巡迴演唱會安可：The Winning」於9月21、22日晚上在首爾麻浦區首爾世界盃體育場舉行，她是韓國第一位站上首爾世界盃體育場大舞臺與10萬名觀眾一起表演的韓國SOLO女歌手，足以驗證超強號召力。
（圖源：FB@아이유(IU)）

演唱會之前，IU的團隊首先向附近居民分發了該區域專用的垃圾分類袋，不少居民收到後通過SNS分享了禮物認證照。 分享照片的網友們解釋說：「IU團隊為了演唱會期間可能產生的噪音，希望得到居民能夠諒解，因此把一捆捆垃圾分類袋掛在每家每戶的門口。 」 IU贈送的垃圾分類袋上寫著「2024年9月21日至22日將在首爾世界杯競技場舉辦IU演唱會，懇請各位居民的寬容諒解。 」還有網友表示：「我在這裡住了十多年，第一次見到有歌手為演唱會徵得居民諒解。 」其他網友也紛紛留言：「原以為IU只有實力和外貌出眾，沒想到人品也極佳」、「充滿關懷心的頂級明星，太帥了」等。

而兩場演唱會共號召了10萬粉絲到場，其中「世界豆」防彈少年團成員V的亮相最為吸睛。 先是22日，V在IG上發佈了1月份與IU合作的《Love wins all》MV片場照片，粉絲們看到之後立即猜到V很有可能要去IU的演唱會。 沒想到猜測很快就變成了現實，V和隊友哥哥J-HOPE一同去看了演唱會。在J-HOPE拍攝的影片裡，V穿著舒適的連帽運動衫，戴著眼鏡，留著短髮，身材比入伍前壯碩了不少，盡顯健康之美，他還衝著鏡頭敬禮示意。 V自己也發佈了去聽演唱會的照片，並留言「祝賀你完成第100場演出」，表達了毫無保留的支持。

（圖源：V IG截圖）

兩天的演唱會10萬到場粉絲也收到了意想不到的禮物，有布坐墊、雨衣以及望遠鏡，IU照顧到了每一位歌迷，十分貼心。

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