Jennie澄清粉絲名並非「Ruby」：只是隨口稱呼了一下而已

女團BLACKPINK成員Jennie澄清了粉絲名的誤會。

19日，Jennie通過所屬公司官方頻道公開了語音消息，稱粉絲為「Ruby」，並表示：「請繼續關注我。 很快就會見面。 」



제니 팬덤명 루비래 ㅎㅎ

나 루비됨 ㅎ 기분 개조은데 pic.twitter.com/lnDqF7996X — 에너지소비 (@energysobi) September 18, 2024

因此，有人猜測Jennie的官方粉絲名稱是不是定為「Ruby」。 特別是因為歌手權恩妃的官方粉絲名稱是「Rubi」，韓語發音相同引發了雙方粉絲名稱重複的誤會。對此，Jennie所屬公司OA娛樂解釋：「這是在向粉絲們傳達消息時，隨意稱呼粉絲的方式，並非官方粉絲名。 」



Jennie的英文名是「Jennie Ruby Jane」，這次只是Jennie以自己名字的一部分「Ruby」來隨意稱呼粉絲。 此前，Jennie還註冊了「Jennie Ruby Jane」的商標權。

此外，Jennie與美國大型唱片公司哥倫比亞唱片（Columbia Records）簽署了合作協定，將於10月以個人單曲回歸。

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