Jennie澄清粉丝名并非「Ruby」：只是随口称呼了一下而已
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Jennie澄清粉丝名并非「Ruby」：只是随口称呼了一下而已

明星   2024年9月19日   星期四09:35   Tracy  

（封面图源：IG@jennierubyjane）

女团BLACKPINK成员Jennie澄清了粉丝名的误会。

19日，Jennie通过所属公司官方频道公开了语音消息，称粉丝为「Ruby」，并表示：「请继续关注我。 很快就会见面。 」

因此，有人猜测Jennie的官方粉丝名称是不是定为「Ruby」。 特别是因为歌手权恩妃的官方粉丝名称是「Rubi」，韩语发音相同引发了双方粉丝名称重复的误会。对此，Jennie所属公司OA娱乐解释：「这是在向粉丝们传达消息时，随意称呼粉丝的方式，并非官方粉丝名。 」
（图源：IG@jennierubyjane）

Jennie的英文名是「Jennie Ruby Jane」，这次只是Jennie以自己名字的一部分「Ruby」来随意称呼粉丝。 此前，Jennie还注册了「Jennie Ruby Jane」的商标权。

此外，Jennie与美国大型唱片公司哥伦比亚唱片（Columbia Records）签署了合作协定，将於10月以个人单曲回归。

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