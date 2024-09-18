黄晸珉与丁海寅勤跑宣传奏效！《辣手神探2》在韩仅上映6日突破400万观影人次与损益平衡点

最近上映仅6天的续集电影《辣手神探2》由国民影帝黄晸珉搭配《妈妈朋友的儿子》丁海寅共同演出，今日观影人次已突破400万人，也超越了原本设定的损益平衡点，票房开出红盘。

电影《辣手神探2》在未上映前就已受邀到坎城影展播放，当时电影播毕后也受到全球观众们起立鼓掌近10分钟，让首次经历这场面的丁海寅相当感动。《辣手神探2》在韩国国内中秋节档期上映，截至18日上午9点的累积观影人次，已经达到400万1565人次，除了创下佳绩以外，本作品的损益平衡点也设定於400万人次即达标。也是比起以下这些千万票房电影《辣手神探》、《破墓》、《犯罪都市2》、《首尔之春》等，更快达到400万这个门槛的作品。



黄晸珉与丁海寅也开心拿著400气球留下认证照片，《辣手神探2》随著上映后的口碑传出，票房的累计速度更是急起直追，加上丁海寅目前的电视剧作品《妈妈朋友的儿子》正在热播中，也与前辈黄晸珉勤跑综艺节目宣传电影，达到相当出色的行销效果，也让这部作品被更多人注意到，也是中秋档期的大赢家。



《辣手神探2》剧情描述对於坏家伙绝对穷追不舍直到抓住他们的老鸟刑警徐道哲，与新加入的菜鸟刑警朴善宇携手合作，共同追捕轰动全世界的连锁杀人犯，是一部精采刺激的动作犯罪搜查型电影作品。



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