NewJeans只是「人氣商品」？ 這麼想的話，HYBE永遠無法發展壯大

韓國知名律所金&張（Kim & Chang）出身的律師批判了HYBE娛樂近期的所作所為。而金&張一直都是HYBE娛樂的代理律所，因此該律師的言論引發了廣泛的關注。

YouTube頻道「進擊的高律師」討論了NewJeans的緊急直播、閔熙珍的臨時股東大會以及董事任命禁制令相關內容。 當天，高律師介紹了自己舊影片下的一則評論。

在該評論中，作者A先生表示：「放任忘恩負義的人不管，似乎帶來的HYBE風險更大。反正NewJeans在多廠牌公司中只是一個熱門商品，所以我認為應該清除背叛者，並且連同支持他們的人都連根拔起。 」對此，高律師向訂閱者們念了自己當時的回復，他寫道：「但是，以將藝人視為熱門商品的心態，HYBE未來能否邁向偉大的公司、取得發展還是個疑問。 」



高律師解釋：「我認為理所當然的事情，實際上有相當多的人卻持相反的觀點，反而認為HYBE所屬的藝人只是熱門商品，所以要連同支持背叛者的人一起剷除。 」高律師表現出了承認不同觀點的態度。

高律師還預測NewJeans的緊急直播將在法庭上發揮力量。 他說：「當公開狙擊HYBE時，從客觀上來說NewJeans失去的東西多於獲得的東西。 即便如此，她們之所以採取這樣的行動，是因為真誠，因此也能夠在法庭上發揮作用。 」



9月11日NewJeans的成員們通過YouTube進行了緊急直播，公開爆料了她們在HYBE公司內部所遭受的孤立與排擠，同時要求ADOR的前代表理事閔熙珍重新回到團隊中。 為了表達她們的堅定立場，成員們在直播中向HYBE發出最後通牒，要求在9月25日之前讓閔熙珍複職。 她們明確表示，如果要求不被滿足，將採取進一步行動。



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此次直播引發了粉絲和公眾的廣泛關注和強烈反應，粉絲們紛紛表達對NewJeans的支持，並對HYBE的管理方式提出質疑。 與此同時，這一事件也引起了法律界的關注，有法律專業人士認為，NewJeans公開表達自身處境的行為可能會對後續的法律糾紛產生影響，尤其是如果涉及到藝人合約糾紛或公司內部決策的合法性問題。



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