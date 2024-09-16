為了避開前男友的懷疑！《因爲不想吃虧》申敏兒＆金永大這對「假夫妻」在公司秀恩愛，還將展開同居生活？

由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演的《因爲不想吃虧》，因為劇情有趣，受到許多觀眾的喜愛，收視也呈現出連續上升的趨勢。

此前，「組長」孫海英（申敏兒 飾）因爲欺負「新職員」金志旭（金永大 飾）的誤會，差點受到懲罰，得知這消息的智旭向所有人公開自己是海英的丈夫。就這樣他們成為「甘霖教育」公司內的話題人物，他們能否不被發現是「假結婚」，繼續在公司生活呢？



公開第7集的劇照中，兩人彷彿成為「真正的夫妻」，志旭出現在在海英家裡的理由是什麼呢？而海英頭上纏著毛巾，手裡拿著疑似志旭的衣服，與海英明朗的微笑不同，志旭對她的突發行動感到困惑，不過通過劇照也可以看出兩人關係越來越親近。



先公開影片中，這對「假夫妻」又在公司曬起恩愛，海英拿出她自己做的紫菜飯捲便當，同事們好奇問她這是什麼，海英笑著說：「我不是前幾天說特別想吃家裡的紫菜飯捲嗎？結果他（志旭）凌晨就起來準備了，志旭幫我做的，我老公...。」但味道似乎不是很好，同事們吃完都露出嫌棄的表情，海英則說：「我覺得非常好吃啊！很符合我的胃口。」結果志旭馬上餵她：「那妳多吃一點。」海英直接用眼神罵人 XD



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