【韓網熱門】《媽媽朋友的兒子》裡讓人無語的場景！觀眾：適合90年代的感性

韓劇《媽媽朋友的兒子》繼續熱播，收視率穩定在了4%-6%，穩居同檔劇榜首。

最近該劇中的一個場景引發了觀眾們的廣泛關注，崔承效（丁海寅 飾）抱起裵石榴（庭沼玟 飾），將她「扔」進海中，嚇得對方大聲吼叫。 而他之所以這麼做是因為知道裵石榴患有抑鬱症，希望藉此讓她喊出心中的煩悶。



韓國網友評論：

1. 這麼對待抑鬱症患者，她不會變得更加抑鬱嗎？

2. 編劇在寫短篇故事嗎？？ 敘事太平緩了

3. 其實劇情還是蠻有趣的

4. 我每集都看了，覺得很有趣啊，不至於被網友一個一個場景都放到網上來批判吧

5. 其實還蠻暴力的

6. 瘋了嗎？ 如果遇到女生是生理期要怎麼辦

7. 明明知道女生怕水，還這樣任性而為，太討厭了

8. 男女主都很奇怪

9. 最近的電視劇都無法讓人共鳴，反而看得人很生氣

10. 女主都在罵「你在幹什麼，瘋子」，在現實裡的話內衣都濕了，煩都煩死了，而且女主衣服看起來很貴的樣子

11. 整個劇情都很奇怪，女兒癌症做了手術好不容易好起來了，身為父母應該慶幸女兒死裡逃生，對女兒之前的情況一無所知也會為此抱歉才對啊，居然朝曾經患癌的孩子發火，質問為什麼不告訴他們。 身為朋友的男主又把她扔進海裡

12. 怎麼會有人覺得帥呢？ 他的力氣大到千年的愛意都會熄滅的程度啊，而且是扔進海裡，衣服鞋子全濕了，2000年古早劇的味道

13. 這是最佳的解決方法嗎？ 女主討厭的話就不應該做啊，這才是正常的，還有很多其他方法啊

14. 瘋了瘋了，怕水的人根本改不了，這劇怎麼有這麼多暴力場景啊，女主媽媽也是動不動就打人、吼人

15. 對我這麼做的話，他就死定了

16. 太老套了

17. 一點都不心動，這是浪漫喜劇???

18. 男主為什麼天天發火生氣啊

19. 你都把她扔進去了，不如順便再把她頭也按進水裡啊，為了不讓臉濕，你倆也費了不少力氣啊

20. 收視率一直下滑的原因，就是劇情老套，觀眾看得類似了

21. 因為說錯一句話就甩了照顧自己3年的前男友，不管有什麼故事都無法理解和男主談戀愛

22. 抑鬱症原來這樣做就能治癒啊，真諷刺

23. 這劇要是放在90年代的話還能理解，可是現在不是啊

原文：https://theqoo.net/square/3406385894

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