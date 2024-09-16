【韩网热门】《妈妈朋友的儿子》里让人无语的场景！观众：适合90年代的感性

韩剧《妈妈朋友的儿子》继续热播，收视率稳定在了4%-6%，稳居同档剧榜首。

最近该剧中的一个场景引发了观众们的广泛关注，崔承效（丁海寅 饰）抱起裵石榴（庭沼玟 饰），将她「扔」进海中，吓得对方大声吼叫。 而他之所以这么做是因为知道裵石榴患有抑郁症，希望藉此让她喊出心中的烦闷。



韩国网友评论：

1. 这么对待抑郁症患者，她不会变得更加抑郁吗？

2. 编剧在写短篇故事吗？？ 叙事太平缓了

3. 其实剧情还是蛮有趣的

4. 我每集都看了，觉得很有趣啊，不至於被网友一个一个场景都放到网上来批判吧

5. 其实还蛮暴力的

6. 疯了吗？ 如果遇到女生是生理期要怎么办

7. 明明知道女生怕水，还这样任性而为，太讨厌了

8. 男女主都很奇怪

9. 最近的电视剧都无法让人共鸣，反而看得人很生气

10. 女主都在骂「你在干什么，疯子」，在现实里的话内衣都湿了，烦都烦死了，而且女主衣服看起来很贵的样子

11. 整个剧情都很奇怪，女儿癌症做了手术好不容易好起来了，身为父母应该庆幸女儿死里逃生，对女儿之前的情况一无所知也会为此抱歉才对啊，居然朝曾经患癌的孩子发火，质问为什么不告诉他们。 身为朋友的男主又把她扔进海里

12. 怎么会有人觉得帅呢？ 他的力气大到千年的爱意都会熄灭的程度啊，而且是扔进海里，衣服鞋子全湿了，2000年古早剧的味道

13. 这是最佳的解决方法吗？ 女主讨厌的话就不应该做啊，这才是正常的，还有很多其他方法啊

14. 疯了疯了，怕水的人根本改不了，这剧怎么有这么多暴力场景啊，女主妈妈也是动不动就打人、吼人

15. 对我这么做的话，他就死定了

16. 太老套了

17. 一点都不心动，这是浪漫喜剧???

18. 男主为什么天天发火生气啊

19. 你都把她扔进去了，不如顺便再把她头也按进水里啊，为了不让脸湿，你俩也费了不少力气啊

20. 收视率一直下滑的原因，就是剧情老套，观众看得类似了

21. 因为说错一句话就甩了照顾自己3年的前男友，不管有什么故事都无法理解和男主谈恋爱

22. 抑郁症原来这样做就能治愈啊，真讽刺

23. 这剧要是放在90年代的话还能理解，可是现在不是啊

原文：https://theqoo.net/square/3406385894

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