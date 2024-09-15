【K社韓國小百科】明年中秋「請假1天爽休10天」！ 韓中秋連假緊挨開天節&韓文日，預計出國遊搶票激烈

韓國今年的中秋假期從下周一開始連休3天，因為挨著週末，已從昨天開始5天連休。 這還不算什麼，明年的中秋假期不僅連著週末，還跟兩個國定假日緊緊相連，只要請假一天就能享受10天帶薪休假！

韓國政府每年都會發佈「月曆要項」作為製作新一年月曆的基準，根據今年6月發佈的資料，明年的「紅日子」（國定假日）即政府機關公休日一共有68天，對於執行雙休日的機構而言則有119天。 其中除了週末之外本應有20天休假，但佛誕日與兒童節重疊、中秋連假與週日重疊，結論是一共有18天休假。 不過這種情況韓國都會補休，所以實際上還是有20天休假。



其中連休3天的機會有6次、比今年多一次，依次是1月28~30日（春節連假3天）、3月1~3日（週末+三一節補休）、5月3~6日（週末+佛誕日+兒童節補休）、6月6~8日（顯忠日+週末）、8月15~17日（光復節+週末），其中最受矚目的當數中秋連假。

10月3日是開天節、4日是週六、5到7日是中秋連休、8日是補休（連假第一天撞上週日）、9日是韓文日，一連串下來已經連休7天，只要在10日（週五）請假一天，就能獲得完整10天連續的休假！



韓國網友對此喜憂不一，有人已開始計劃帶全家出國旅遊，甚至考慮請假5天連休兩周，笑稱找到了「活到明年的理由」; 與此同時，服務類工作的網友表示眼前一黑，也有人想到中秋要給家人準備餐飲、假期前後要補課/加班而叫苦不迭。

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