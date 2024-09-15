張度練與李洙赫的爆笑情境劇：我有曖昧的對象了！結尾爆笑大反轉～XD

一整集主持人張度練都在演我！李洙赫的任何表情舉動，都在牽動著萬千網友們的心啊～～～～。

人氣演員李洙赫為了宣傳新劇《于氏王后》而出演了張度練的網路綜藝《Salon Drip 2》，節目上展現的許多行為舉止都讓人更加為他著迷。



節目組的最後放了一個情境劇小彩蛋，張度練給出了讓李洙赫隨意發揮的指令，開頭就丟出震撼彈！！



張：「我們分手吧。」

李：「為什麼？」

張：「我有了曖昧的歐巴。」

李：「什麼時候的事？」

張稍微心動：「哦...」恢復冷靜後回：「有一段時間了。」

張度練想到自己是年上忍不住爆笑！XD（張度練1985年生；李洙赫1988年生）



張：「我曖昧的對象已經60歲了，還很健康。」

李：「那妳想怎麼做呢？」



張：「喔...會分手的。」

李：「跟我嗎（分手）？。」

張：「不！是跟（曖昧的）那位分手。」、「還會祝他長命百歲的～XD」



爆笑情境劇反轉再反轉，張度練每一次的機智提案，都被李洙赫充滿魅力的回應給瓦解。



하 이거 진짜 연하남같은 답변임

실제로도 도연님이 이수혁보다 연상인게 미치겠음 pic.twitter.com/HU3ZzlLRu1 —(@rose_lshxxx) September 10, 2024

▼影片定位在結尾小彩蛋33:42。



對這一集有興趣的觀眾，也可以從頭開始看，感受一下李洙赫擺脫演員人設後，日常面貌所展現的獨特魅力～。

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