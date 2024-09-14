《魷魚遊戲》遭印度電影人指控抄襲「角色&主題驚人相似」，Netflix回應：無稽之談

印度電影製作人Soham Shah本週五（當地時間）在紐約聯邦法院起訴Netflix，指控其在2021年推出的劇集《魷魚遊戲》「明目張膽地」抄襲了他在2009年上映的印地語電影《Luck》，要求相應賠償。

據BNN彭博社（BNN Bloomberg），電影《Luck》講述一群負債累累、感到絕望的人被誘導參加一系列競技遊戲以贏得大量金錢，但後來發現輸掉比賽意味著死亡。Shah認為《魷魚遊戲》的主要情節、角色、主題、氛圍、設定和事件順序都與《Luck》驚人地相似，且Netflix不斷推出電視真人秀、沉浸式體驗活動等衍生內容，對他的著作權構成了持續的侵害。



Shah指出，Netflix通過《魷魚遊戲》增加了超過9億美元的市值，他在訴訟中提出了未具體說明金額的賠償金，同時請求法院禁止Netflix通過《魷魚遊戲》獲利，包括營銷和播放該作品、販售周邊商品、開發相關內容等等。

對此，Netflix發言人發佈聲明表示該主張「毫無根據」，強調《魷魚遊戲》由黃東赫創作和編劇，Netflix將會全力捍衛這一事件。



此外，《魷魚遊戲》是Netflix有史以來投資最大的作品，製作成本高達2100萬美元，上線後短短四週就突破16.5億小時的觀看時長，連續數月名列前茅。這部作品在2022年創下歷史，成為第一部在艾美獎上獲得最高榮譽的外語劇集，李政宰斬獲最佳男主角，黃東赫則拿下最佳導演和最佳編劇。

今年7月，Netflix宣佈第二季將於12月26日上架，第三季將於2025年推出，續作由李政宰、李炳憲、魏嘏雋、任時完、姜河那、朴成焄、梁東根、朴圭瑛等擔任主演，孔劉也將回歸客串。



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