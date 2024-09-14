《鱿鱼游戏》遭印度电影人指控抄袭「角色&主题惊人相似」，Netflix回应：无稽之谈

印度电影制作人Soham Shah本周五（当地时间）在纽约联邦法院起诉Netflix，指控其在2021年推出的剧集《鱿鱼游戏》「明目张胆地」抄袭了他在2009年上映的印地语电影《Luck》，要求相应赔偿。

据BNN彭博社（BNN Bloomberg），电影《Luck》讲述一群负债累累、感到绝望的人被诱导参加一系列竞技游戏以赢得大量金钱，但后来发现输掉比赛意味著死亡。Shah认为《鱿鱼游戏》的主要情节、角色、主题、氛围、设定和事件顺序都与《Luck》惊人地相似，且Netflix不断推出电视真人秀、沉浸式体验活动等衍生内容，对他的著作权构成了持续的侵害。



Shah指出，Netflix通过《鱿鱼游戏》增加了超过9亿美元的市值，他在诉讼中提出了未具体说明金额的赔偿金，同时请求法院禁止Netflix通过《鱿鱼游戏》获利，包括营销和播放该作品、贩售周边商品、开发相关内容等等。

对此，Netflix发言人发布声明表示该主张「毫无根据」，强调《鱿鱼游戏》由黄东赫创作和编剧，Netflix将会全力捍卫这一事件。



此外，《鱿鱼游戏》是Netflix有史以来投资最大的作品，制作成本高达2100万美元，上线后短短四周就突破16.5亿小时的观看时长，连续数月名列前茅。这部作品在2022年创下历史，成为第一部在艾美奖上获得最高荣誉的外语剧集，李政宰斩获最佳男主角，黄东赫则拿下最佳导演和最佳编剧。

今年7月，Netflix宣布第二季将於12月26日上架，第三季将於2025年推出，续作由李政宰、李炳宪、魏嘏隽、任时完、姜河那、朴成焄、梁东根、朴圭瑛等担任主演，孔刘也将回归客串。



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