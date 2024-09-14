防弹少年团BTS田柾国疑似为NewJeans应援：SNS留言「五颗爱心+艺人无罪」！HYBE尴尬回应「正在确认真实含义」

HYBE娱乐与闵熙珍制作人的纠纷已持续数月，处於风暴中心的NewJeans也不好过。 今日，同公司前辈艺人、BTS防弹少年团成员田柾国通过爱宠帐号更新图文，疑似为师妹加油打气，引起大量讨论。

田柾国2021年领养名为Bam的黑色杜宾犬，今年4月为其开设专属IG帐号@bowwow_bam。 柾国去年初因为不常使用个人IG而将帐号删除，因此Bam的IG成为粉丝们为数不多能够间接看到柾国近况的途径。

今日柾国在Bam的IG久违更新一张狗狗近照（上次更新还是4月），留言五颗彩色爱心、「加油」emoji和一句英文「Artists are not guilty（艺人无罪）」，瞬间引发猜测。



很多人认为五颗爱心代表NewJeans，因为颜色和顺序刚好呼应五位成员的年龄顺序及飞天小女警代表色：蓝色对应Minji、粉色对应Hanni、黄色对应Danielle、绿色对应Haerin、最后的紫色对应Hyein。 很多粉丝认为，柾国是在用委婉的方式表达对NewJeans的支持，而考虑到NewJeans站队闵熙珍、与HYBE对立矛盾，担忧柾国的举动给自己带来麻烦。





不过业界认为，防弹少年团目前大部份成员都在服兵役，短期内不太可能从团队层面与HYBE对立。 尽管如此，由於防弹少年团在HYBE的整体营收中占据约三分之一的比例，对HYBE来说，这无疑会形成相当大的压力。

很多韩国网友对柾国的举动表示赞赏，认为十分帅气、是真男人。另一边，面对媒体询问，HYBE表示「正在确认艺人的真正用意」。



此前，防弹少年团另一成员V於12日在个人IG PO出多张照片庆祝SOLO专辑《Layover》发行一周年。 这张专辑由闵熙珍负责制作，V更新IG时还没有人做出过多解读，然而随著柾国公开表达支持NewJeans，有人认为V的举动其实也是在对闵熙珍和NewJeans表达支持。



此外，ADOR上月底宣布解雇闵熙珍代表职位，本月11日NewJeans亲自进行线上直播记者会曝光社内霸凌、要求HYBE让闵熙珍回归，次日闵熙珍通过律师宣布将申请再次担任ADOR理事及代表。

随著NewJeans公开表态，很多艺人包括S.E.E Bada和柳真、宇宙少女成员多愿、职棒选手金倒永（起亚虎队）、SEVENTEEN粉丝会都对NewJeans的发言表达支持。





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