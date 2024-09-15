张度练与李洙赫的爆笑情境剧：我有暧昧的对象了！结尾爆笑大反转～XD

一整集主持人张度练都在演我！李洙赫的任何表情举动，都在牵动著万千网友们的心啊～～～～。

人气演员李洙赫为了宣传新剧《于氏王后》而出演了张度练的网路综艺《Salon Drip 2》，节目上展现的许多行为举止都让人更加为他著迷。



节目组的最后放了一个情境剧小彩蛋，张度练给出了让李洙赫随意发挥的指令，开头就丢出震撼弹！！



张：「我们分手吧。」

李：「为什么？」

张：「我有了暧昧的欧巴。」

李：「什么时候的事？」

张稍微心动：「哦...」恢复冷静后回：「有一段时间了。」

张度练想到自己是年上忍不住爆笑！XD（张度练1985年生；李洙赫1988年生）



张：「我暧昧的对象已经60岁了，还很健康。」

李：「那你想怎么做呢？」



张：「喔...会分手的。」

李：「跟我吗（分手）？。」

张：「不！是跟（暧昧的）那位分手。」、「还会祝他长命百岁的～XD」



爆笑情境剧反转再反转，张度练每一次的机智提案，都被李洙赫充满魅力的回应给瓦解。



하 이거 진짜 연하남같은 답변임

실제로도 도연님이 이수혁보다 연상인게 미치겠음 pic.twitter.com/HU3ZzlLRu1 —(@rose_lshxxx) September 10, 2024

▼影片定位在结尾小彩蛋33:42。



对这一集有兴趣的观众，也可以从头开始看，感受一下李洙赫摆脱演员人设后，日常面貌所展现的独特魅力～。

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