aespa WINTER全新彩妝廣告，網友看呆：這是AI吧，完美到不像人類

aespa成員Winter以比AI更美麗的外貌讓網友們懷疑自己的眼睛。

日前，韓國某化妝品牌官方IG賬號公開了2024年新品預告影片，代言人Winter根據「Hyper glow」、「Core savage」、「Sweet persimmon」三種風格演繹不同的妝容。

首先在「Sweet persimmon」中，Winter塗上了像柿子般的橙色光澤唇彩，展現了她特有的豐厚雙唇。



接著在「Core savage」風格中，Winter扎著雙馬尾，搭配襯衫和領帶出鏡，營造出了校園青春的氛圍。 此刻的Winter美到讓人懷疑是不是用了AI濾鏡。 儘管腮紅、眼影和唇彩都用了粉色系的濃妝，但她的五官依然鮮明，充滿存在感。



最後，在「Hyper glow」Look中，Winter變身為金髮女神，披著長長的白金色直發，穿著白色的連衣裙，營造出天使般的氛圍。 近景之下她依然展現出閃閃發光的無瑕肌膚。



看了宣傳片的網友和粉絲忍不住感嘆：「用了AI濾鏡吧？ 」、「這真的是人類嗎？ 」、「即使想整容成這樣也做不到吧」、「怎麼會有人比人偶還漂亮？ 」、「千變萬化的魅力」、「連臉型都不像是現實存在的」、「太美了，驚歎不已」等等。

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