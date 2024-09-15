aespa WINTER全新彩妆广告，网友看呆：这是AI吧，完美到不像人类

aespa成员Winter以比AI更美丽的外貌让网友们怀疑自己的眼睛。

日前，韩国某化妆品牌官方IG账号公开了2024年新品预告影片，代言人Winter根据「Hyper glow」、「Core savage」、「Sweet persimmon」三种风格演绎不同的妆容。

首先在「Sweet persimmon」中，Winter涂上了像柿子般的橙色光泽唇彩，展现了她特有的丰厚双唇。



接著在「Core savage」风格中，Winter扎著双马尾，搭配衬衫和领带出镜，营造出了校园青春的氛围。 此刻的Winter美到让人怀疑是不是用了AI滤镜。 尽管腮红、眼影和唇彩都用了粉色系的浓妆，但她的五官依然鲜明，充满存在感。



最后，在「Hyper glow」Look中，Winter变身为金发女神，披著长长的白金色直发，穿著白色的连衣裙，营造出天使般的氛围。 近景之下她依然展现出闪闪发光的无瑕肌肤。



看了宣传片的网友和粉丝忍不住感叹：「用了AI滤镜吧？ 」、「这真的是人类吗？ 」、「即使想整容成这样也做不到吧」、「怎么会有人比人偶还漂亮？ 」、「千变万化的魅力」、「连脸型都不像是现实存在的」、「太美了，惊叹不已」等等。

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