BTS防弹少年团JIN美谈又增一条！自掏腰包送110名工作人员高档海鲜礼盒

防弹少年团（BTS）成员JIN（本名金硕珍）美谈不断。

日前，Studio Modak的官方IG上发布了多张认证照片，「世界豆」JIN为工作人员赠送了郁陵岛特产高级鱿鱼礼盒。 照片中还悬挂了一张海报，上面写著「《令人抓狂的旗安庄》工作人员们，大家辛苦了，感谢大家，JIN敬赠」。



工作人员表示：「世界明星JIN自掏腰包为《令人抓狂的旗安庄》全体110名工作人员送上了豪华的鱿鱼礼物，真是大手笔啊。 这是他在拍摄的最后一天准备的惊喜，让所有人都感到温暖。 」 接著还补充道：「在整个拍摄过程中，JIN非常关心制作团队，并且非常努力地投入拍摄，不愧是世界级巨星。 我们再次感谢JIN的恩惠，期待再次相见。 」



Netflix原创系列《令人抓狂的旗安庄》是一档真人综艺节目，漫画家旗安84在郁陵岛开设了一间与众不同的民宿。 JIN与池睿恩一起被雇用为员工，日前已经完成了节目的拍摄。 由於拍摄地点在郁陵岛，JIN选择赠送当地特产鱿鱼礼盒，大展细心的一面。



此举被曝光后，网友们纷纷称赞：「越了解他越发现他是个暖男」、「不愧是世界级巨星啊」、「真是又帅又有爱」、「这不是一件容易的事，太帅了」、「知道该如何花钱」、「最近真的太欣赏他了」。

其实这并不是Jin第一次被称赞。 他在服兵役期间，曾在休假时亲手制作传统酒送给好友。 歌手Sleepy曾透露在自己经济困难时，Jin私下表达了鼓励。最近，Jin在退役后重返军营，和后辈们合影，履行他在退役前对后辈「我会再来看你们」的承诺。

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