【韩网热门】NewJeans Hanni：经纪人指使自己艺人「无视她」，而我就在旁边！网友：这根本就是职场霸凌

11日傍晚，女团NewJeans突然进行了一场直播，成员们在直播中表达了对所属公司ADOR及母公司HYBE的深切担忧。

其中成员Hanni的言论引起广发关注，她透露：「HYBE4楼是妆发楼层，在这里化妆时，在走廊上听到HYBE旗下其他艺人的经纪人指示自己艺人『无视她』」。 当她向ADOR新代表投诉此事时，对方却以「无证据」敷衍她。此次直播在结束后不久就被删除，但已有粉丝将部份内容备份，引发广泛讨论。

*延伸阅读：【整理报导】NewJeans瞒公司召开线上记者会，要求闵熙珍重回ADOR！控HYBE不保护艺人&爆社内霸凌：他团经纪人禁止成员打招呼

韩国网友评论：

1. 大人们怎么这么丑陋啊

2. 现实应该更残酷，这群人渣连虫子都不如啊

3. 对孩子们为什么这样啊，心痛

4. 看HYBE其他艺人从来不找NewJeans玩「Challenge」就知道她们在社内受什么待遇了，可是她们又有什么错呢？？ 换作其他公司的话，对摇钱树肯定是最高待遇啊，一群没错的孩子们夹在大人之间，最后被迫开直播，看的我心痛

5. 要是这样的话不如放她们走吧，太荒唐了

6. 哪怕没有证据也应该去询问啊，这才是代表该做的事情，郁闷死了

7. 我知道她们下场会很惨，但不知道会这么惨

8. 是打算整个公司都孤立她们吗

9. 公司玩孤立文化？？

10. 股价都跌成什么样了，HYBE高层到底还是不是生意人啊???

11. 死守NewJeans

12. 果然，不可能只有房某人一个人无视她们，这种程度的话就是整个公司都在孤立她们，成年人都做的什么事情啊

13. 放眼整个娱乐圈者都属於传奇级别，血压飙高，其他艺人你们算什么东西啊

14. 放任内部霸凌的公司，疯了吧，艺人还都是一群10代20代的年轻人

15. HYBE不愧是业界第一，气死我了

16. 我也做不到其他的事情，从今往后抵制HYBE

17. HYBE就是个垃圾

18. 哪家公司会逼死下金蛋的鹅啊，疯了

19. 我就知道会这样，整个公司的氛围就是孤立、无视NJ，放任自流，这就是霸凌啊，一群疯子

20. 怎么可以对一群未成年做出这么低劣的事情

21. 没证据？？ 你家艺人的话就是证据啊，代表就应该听了自己艺人的话之后去质问那个经纪人，居然说没证据，难道被打了也要说没证据吗？

22. 职场霸凌啊！！！我是别家的粉丝，这帮人到底要对女爱豆做什么

23. 这已经是要向劳动部告发的水准了

24. 我一直以为NewJeans是HYBE的代表女团

原文：https://theqoo.net/square/3400630829

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻