Lovelyz十周年演唱会海报走经典学院风，内容介绍藏歌名！台湾有望举行？

三代女团Lovelyz经过综艺节目《玩什么好呢》召唤出粉丝Lovelinus的粉丝魂，也在Lovelinus大力呼唤下确定举行十周年纪念演唱会。

十周年纪念演唱会全新海报释出，同时公开举行日期、售票等详细资讯，其中一款含有成员相片的海报，八人穿上了经典的学院风服饰，有人展现清纯有人姿态性感，各有不同特色，相当吸睛。



▼Lovelyz也亲自向Lovelinus打招呼



十周年纪念演唱会将在11月16日、11月17日两日，於首尔蚕室学生体育馆举行，今日韩国时间8点（港台时间7点）开卖。有Lovelinus发现售票网上写的演出内容介绍嵌入了Lovelyz经典歌曲曲名，包括〈初雪〉、〈那时候我们相爱的我们〉（Beautiful Days）、〈现在，我们〉（Now, We）与〈给你〉（For You），Lovelinus表示看了很感动，而这些歌曲也会是演唱会必唱曲吧？



공연내용 개처눈물나와

러블리즈 노래 서사 다 잇음ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/pLy0LrLW9M — 쿠마 (@feel3_feel) September 6, 2024

另外，十周年纪念演唱会目前虽然仅公布首尔场，但台湾演唱会主办单位D.SHOW Taiwan曾转发相关首尔场讯息，引起许多台湾Lovelinus激动好奇是否暗示了会有台湾场。



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