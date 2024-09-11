少女时代秀英再度提及「很希望成为少时Center」的想法，可爱喊「谁不知道润娥漂亮！」

元祖女团少女时代中，拥有一双修长美腿的秀英，时常在访谈中提到自己也希望有机会能成为团队中的Center，日前登上SJ银赫与东海的YT节目《要来这边吗》，再度提到自己在团队中的位置。

东海提到了Super Junior早期也是有所谓的Center四大天王，就是始源、起范、希澈与韩庚。他也接著形容如果有场合需要拍照的时候，都是由这四位先站定位之后，大家就会去站在他们旁边的位置，银赫也补充说其他人就按照先来后到站著。



秀英也提到自己在少女时代的状况，当时也觉得是润娥、俞利与徐玄三个人最为突出，秀英自己对於Center也是很希望能够有机会担任，银赫也问「不是都按照规定吗？在某些歌曲中也有其他人可能轮到站中间吗？」秀英觉得自己也是拥有一双美腿，所以类似像「说出你的心愿」这歌曲的情况，应该就有机会轮到自己，不过有时候时间一久，有些想法或实际状况早已固化难以改变。「谁不知道润娥很漂亮？大家都知道吧！应该没人不知道的吧？既然都已经很清楚她很美了，偶尔换一下位置也可以吧？」秀英说著。



秀英也自我解嘲说，虽然觉得有3秒钟左右灯光也会照到自己，但现在看来果真是名不虚传，她表达公司高层的眼光的确非常到位，引发全场大笑。



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