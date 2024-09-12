驚呆！BTS防彈少年團JIN自爆從未被告白過：認識的人太少了

JIN啊，你真的沒在說謊？？？

日前防彈少年團成員JIN、TXT然竣、YouTube 郭Tube、綜合格鬥選手金東炫等人一起亮相了YouTube綜藝《奔跑吧，碩珍》，玩起了遊戲。



節目中，製作組提問：「『在職場群組聊天中被同事表白』和『在弘大街頭當眾脫掉面具後表白』，哪一個更好？」 對此，金東炫反問：「被表白不是件好事嗎？」 JIN則表示：「如果在群組裡被表白，只要直接拒絕就好了吧。」 金東炫回答：「我覺得還是當著不認識的人面前表白比較好。」 JIN繼續分享自己的想法，說道：「有人跳著傳統面具舞蹈然後向我表白嗎？ 當著很多人面前，我會覺得尷尬。」



석진이가 고백 받은 적 한번도 없다니까 다들 찐으로 놀라더니 연준이 뻥치지 말래ㅋㅋㅋㅋ석진이 다시 아는 사람이 없어서 고백 받아본 적 없다고 또 말하니까 되게 의외라고 동현형님 진짜 믿을 수 없다는 표정이야아니 근데 아미들한테만 고백을 하루동안만도 몇천만번을 받고 있는데말야 pic.twitter.com/UpeyU4o57U — (slow~)꾹이모나 2025 (@JJUNGKOOK_mona) September 10, 2024

聽到這裡，郭Tube也說：「我更能接受在群組裡表白，我從來沒被表白過。」 並露出悲傷的表情。 沒想到一旁的JIN聽了之後立即說道：「我也是，從來沒有被表白過。」 一席話聽得在場之人震驚不已。 然竣和金東炫不相信地說道：「別說謊」、「太意外了」，對此表示懷疑。 JIN再三強調：「是真的，因為沒有認識很多人，所以也沒有被表白過。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞