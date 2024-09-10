【韓網熱門】趙寅成：作為男人，我還有競爭力嗎？ 網友：你可是趙寅成啊

趙寅成做客了申東燁的YouTube綜藝《心酸的哥哥》，談及自己的感情生活。

趙寅成感嘆自己已經失去了男人的競爭力，表示：「作為男人，我已經沒有了信心，比起與比自己年紀大的人，與比自己年紀小的人交往的可能性更大，這樣的話我到底還有沒有競爭力呢？ 撇開名氣不談，那些比我年紀小的人，真的會喜歡我嗎？ 從20歲開始，到我的年紀44歲，再到60歲，這些人都在競爭圈內....... 我真的有競爭力嗎？」



韓國網友評論：

1. 我覺得他的意思是，40-60歲說的是男人，要是交往的是四十小幾歲三十大幾歲的女生，那麼當競爭對手是一個20歲出頭的年下男，自己除了名氣除外，還有什麼競爭力

2. 我其實很不喜歡喝酒聊天的節目，但是看完整期之後覺得趙寅成太帥了，不僅是顏值，更是思想

3. 趙寅成這個級別的話，要是沒點良心的話都能找個20幾歲的，他想的很現實

4. 該想的人不去想，反而是趙寅成這種人在思考，太謙卑了

5. 趙寅成啊，你不能再胡思亂想下去了

6. 他有這種想法才是正常人啊，如果不這樣想，才要覺得可怕

7. 我想成為適合趙寅成的另一半

8. 不不不，我覺得你肯定能夠贏得過20代的男生

9. 趙寅成這種人居然會這麼想，那些一無是處的人到底憑什麼那麼自信

10. 可以找比自己大1、2歲的女人啊

11. 歐巴，看看我啊

12. 他好真誠，一般來說這種話很傷自尊，他居然就這麼說出來了

13. 趙寅成都這麼想了，那些從來不好好管理自己，卻覺得年輕漂亮的女生都愛自己的無腦自信男到底都是些什麼人啊

14. 歐巴，你可是趙寅成啊

15. 連趙寅成這種顏值、身材的人都不僅僅靠這些來工作，一直都在思考啊

16. 為什麼是你自己在反省啊，該反省的人從來都不反省

17. 只有那些把婚戀關係當作人際關係在思考的人才能說出「除了名氣之外，我還剩下哪些競爭力」的話，能說出這話的前提是選擇權放在了對方手裡，這思想太帥了

18. 你有這樣的想法就已經是很強的競爭力了

19. 你是準備走向王座了嗎

20. 不然你就和我結婚吧？？ 只要是你，年齡差無所謂

21. 歐巴，你在娛樂圈裡也是人品第一好的人，不要焦慮

22. 這麼帥的人都有這種想法，為什麼那麼多醜男卻醜而不自知呢？

23. 圈內40代的女藝人都在和小10歲的男生交往啊，韓志旼、孔曉振、韓藝瑟都是啊，所以他才會那麼想的吧

24. 之前他在《radio star》裡也說過自己是藝人，作為戀愛對象的話沒什麼優點，怎麼會有這麼想法呢？ 你可是趙寅成啊

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