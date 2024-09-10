【韩网热门】赵寅成：作为男人，我还有竞争力吗？ 网友：你可是赵寅成啊

赵寅成做客了申东烨的YouTube综艺《心酸的哥哥》，谈及自己的感情生活。

赵寅成感叹自己已经失去了男人的竞争力，表示：「作为男人，我已经没有了信心，比起与比自己年纪大的人，与比自己年纪小的人交往的可能性更大，这样的话我到底还有没有竞争力呢？ 撇开名气不谈，那些比我年纪小的人，真的会喜欢我吗？ 从20岁开始，到我的年纪44岁，再到60岁，这些人都在竞争圈内....... 我真的有竞争力吗？」



韩国网友评论：

1. 我觉得他的意思是，40-60岁说的是男人，要是交往的是四十小几岁三十大几岁的女生，那么当竞争对手是一个20岁出头的年下男，自己除了名气除外，还有什么竞争力

2. 我其实很不喜欢喝酒聊天的节目，但是看完整期之后觉得赵寅成太帅了，不仅是颜值，更是思想

3. 赵寅成这个级别的话，要是没点良心的话都能找个20几岁的，他想的很现实

4. 该想的人不去想，反而是赵寅成这种人在思考，太谦卑了

5. 赵寅成啊，你不能再胡思乱想下去了

6. 他有这种想法才是正常人啊，如果不这样想，才要觉得可怕

7. 我想成为适合赵寅成的另一半

8. 不不不，我觉得你肯定能够赢得过20代的男生

9. 赵寅成这种人居然会这么想，那些一无是处的人到底凭什么那么自信

10. 可以找比自己大1、2岁的女人啊

11. 欧巴，看看我啊

12. 他好真诚，一般来说这种话很伤自尊，他居然就这么说出来了

13. 赵寅成都这么想了，那些从来不好好管理自己，却觉得年轻漂亮的女生都爱自己的无脑自信男到底都是些什么人啊

14. 欧巴，你可是赵寅成啊

15. 连赵寅成这种颜值、身材的人都不仅仅靠这些来工作，一直都在思考啊

16. 为什么是你自己在反省啊，该反省的人从来都不反省

17. 只有那些把婚恋关系当作人际关系在思考的人才能说出「除了名气之外，我还剩下哪些竞争力」的话，能说出这话的前提是选择权放在了对方手里，这思想太帅了

18. 你有这样的想法就已经是很强的竞争力了

19. 你是准备走向王座了吗

20. 不然你就和我结婚吧？？ 只要是你，年龄差无所谓

21. 欧巴，你在娱乐圈里也是人品第一好的人，不要焦虑

22. 这么帅的人都有这种想法，为什么那么多丑男却丑而不自知呢？

23. 圈内40代的女艺人都在和小10岁的男生交往啊，韩志旼、孔晓振、韩艺瑟都是啊，所以他才会那么想的吧

24. 之前他在《radio star》里也说过自己是艺人，作为恋爱对象的话没什么优点，怎么会有这么想法呢？ 你可是赵寅成啊

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