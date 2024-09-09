T-ara芝妍老公黃載均被曝流連「Hunting Bar」至清晨？網友：芝妍好可憐！ 酒館主人是神話李玟雨親姐

女團T-ara出身的成員芝妍與棒球運動員丈夫黃載均的離婚傳聞已傳出過數次，每一次都被當事人否認，最近芝妍的老公又被爆負面消息，引得網友紛紛為芝妍喊不平。

韓網爆料黃載均在結束了8月31日的比賽後返回首爾並未直接返家，而是在某酒館內與熟人喝酒，其中有異性，一直逗留到了第二天清晨6點。 而這家酒館被不少網友指出是一家「Hunting Bar」（獵豔的地方，通常是兩名同性朋友坐一桌，然後隨機搭訕別桌（異性），或是被別人搭訕，兩桌若合意的話，就會直接並桌）。



相關事情很快就被球迷投訴至了文化體育觀光部，投訴者表示：「黃載均作為隊內的資深成員，理應成為後輩的榜樣，然而在面臨秋季棒球賽的關鍵時期，爆出這樣的事件，我認為這是極為不恰當的行為。 」 而更多的網友關注的焦點則是「Hunting Bar」，已婚的黃載均不該出現在這樣的場合。

不過很快就有韓媒澄清表示，黃載均當時所在的酒館並非是「Hunting Bar」，而是長壽男團神話成員李玟雨親姐姐所開的一家酒吧，早在「Hunting Bar」這個詞彙創造之前就已經存在了，並且在不少知名藝人和網紅之間很出名， 2020年時演員高庚杓在這裡和BJ合影公開後，一度被傳去了風月場所，引發不小的誤會。



事情曝光後，不少網友為芝妍鳴不平，紛紛留言表示：「芝妍太可憐了」、「比賽完不回家居然跑去喝酒，這麼不想回家的嗎」、「芝妍到底有什麼錯」、「早就說過黃不是什麼好人了」等。 也有不少網友稱：「不能讓這對夫婦安靜點嗎，不要再管他們了」、「怎麼有那麼多人盼著他們離婚啊」、「某些人是不是代入自己老公了？？ 以為所有男人都像你老公一樣垃圾？？」 、「因為老婆是名人，所以才被如此關注吧」等。



芝妍和黃載均2022年12月才結婚，婚後不到2年已經數次爆出婚變，一直喜歡通過IG放閃的芝妍突然減少發佈與老公的合影已經引爆粉絲、球迷的關注。 而6月更是在棒球賽直播中，被解說員李光吉提到「你知道黃載均離婚了嗎」，雖然是當事人誤以為是廣告時間而和身邊人閒聊，沒想到整段播出，震撼整個體育界與娛樂圈，李光吉後來出面道歉，但依舊沒有打消民眾的疑慮。

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