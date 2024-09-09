T-ara芝妍老公黄载均被曝流连「Hunting Bar」至清晨？网友：芝妍好可怜！ 酒馆主人是神话李玟雨亲姐

女团T-ara出身的成员芝妍与棒球运动员丈夫黄载均的离婚传闻已传出过数次，每一次都被当事人否认，最近芝妍的老公又被爆负面消息，引得网友纷纷为芝妍喊不平。

韩网爆料黄载均在结束了8月31日的比赛后返回首尔并未直接返家，而是在某酒馆内与熟人喝酒，其中有异性，一直逗留到了第二天清晨6点。 而这家酒馆被不少网友指出是一家「Hunting Bar」（猎艳的地方，通常是两名同性朋友坐一桌，然后随机搭讪别桌（异性），或是被别人搭讪，两桌若合意的话，就会直接并桌）。



相关事情很快就被球迷投诉至了文化体育观光部，投诉者表示：「黄载均作为队内的资深成员，理应成为后辈的榜样，然而在面临秋季棒球赛的关键时期，爆出这样的事件，我认为这是极为不恰当的行为。 」 而更多的网友关注的焦点则是「Hunting Bar」，已婚的黄载均不该出现在这样的场合。

不过很快就有韩媒澄清表示，黄载均当时所在的酒馆并非是「Hunting Bar」，而是长寿男团神话成员李玟雨亲姐姐所开的一家酒吧，早在「Hunting Bar」这个词汇创造之前就已经存在了，并且在不少知名艺人和网红之间很出名， 2020年时演员高庚杓在这里和BJ合影公开后，一度被传去了风月场所，引发不小的误会。



事情曝光后，不少网友为芝妍鸣不平，纷纷留言表示：「芝妍太可怜了」、「比赛完不回家居然跑去喝酒，这么不想回家的吗」、「芝妍到底有什么错」、「早就说过黄不是什么好人了」等。 也有不少网友称：「不能让这对夫妇安静点吗，不要再管他们了」、「怎么有那么多人盼著他们离婚啊」、「某些人是不是代入自己老公了？？ 以为所有男人都像你老公一样垃圾？？」 、「因为老婆是名人，所以才被如此关注吧」等。



芝妍和黄载均2022年12月才结婚，婚后不到2年已经数次爆出婚变，一直喜欢通过IG放闪的芝妍突然减少发布与老公的合影已经引爆粉丝、球迷的关注。 而6月更是在棒球赛直播中，被解说员李光吉提到「你知道黄载均离婚了吗」，虽然是当事人误以为是广告时间而和身边人闲聊，没想到整段播出，震撼整个体育界与娱乐圈，李光吉后来出面道歉，但依旧没有打消民众的疑虑。

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