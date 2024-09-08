夢幻聯動！GD & CL & 菲董Pharrell韓國錄音室熱情合照，新曲合作引猜測

昨日深夜，同為YG娛樂出身的歌手GD（G-Dragon，權志龍）和CL，以及人稱菲董的美國音樂人Pharrell Williams通過各自SNS分享了在韓國見面的近況，令眾多粉絲感到驚喜。

2NE1隊長CL在個人IG上PO出多張照片，其中四張都有菲董出鏡，CL為菲董拍照、熱情擁抱，GD也在一旁擺出酷酷pose。







菲董和GD也通過IG分享本次在韓國相聚的時光，包括與一同出席品牌活動、享受音樂等等。





值得註意的是，見面地點目測為YG娛樂製作人Choice37的音樂工作室。 Choice37是YG主力製作人之一，去年推出的新女團BABYMONSTER就是由他負責。菲董以唱片製作雙人組「海王星」（The Neptunes）起家，同時擁有歌手、詞曲作家、唱片製作人、時裝設計師等多重身份，曾推出《Happy》《Get Lucky》等大熱曲目，共獲得過4座葛萊美獎。這一次眾星聚首，Choice37本人當然也在：





GD和CL這對YG師兄妹也是久違同框。 兩人都在YG娛樂出道，各自作為男團BIGBANG和女團2NE1的隊長，一桶為K-POP第二代組合和YG娛樂的發展奠定堅實基礎，目前都與YG合約期滿不續約、投奔不同經紀公司。 此番見面讓人不禁猜測會否有音樂方面的合作？



目前G-Dragon在準備下半年的回歸，CL則與成員們一起籌備出道15週年演唱會，即將於10月4日至6日在首爾開唱，隨後赴菲律賓馬尼拉、印尼雅加達、日本神戶和東京與當地粉絲歡聚一堂。



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