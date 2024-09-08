《全知干預視角》頻繁召回舊嘉賓！請不到新嘉賓的原因：因明星經紀人擔心爆出黑料

《全知干預視角》原本憑藉「藝人經紀人這一獨特視角觀察明星」而在綜藝節目史上開創先河，如今卻因為要請不到嘉賓，頻繁召回舊嘉賓遭到了觀眾們的指責。

最近就有韓媒分析了引發這一問題的原因，業界人士透露「如今不論是演員還是偶像，都很難找到合適的綜藝節目進行宣傳。 就拿《全知干預視角》來說吧，連經紀人都不願意上節目。 甚至有人寧願稱自己有『校園暴力』問題，也不願上這個節目。 」

雖然《全知》一開始憑藉新穎的節目形式成功吸引了大眾的關注，但隨著嘉賓的反覆出現，節目逐漸失去了新鮮感，甚至受到不滿的評價。 不僅如此，節目中還出現了並非真正的明星與經紀人關係，但為了節目效果而勉強設置情節的情況，也引發了批評。 日前，醫生韓尚寶和演員李尚燁作為嘉賓出場。 在李尚燁的部份，節目展示了他為經紀人安排相親的場面。 第309期嘉賓是權恩妃，第310期是宋智恩與朴威夫婦，他們都是《全知》的常客，並且連續3周重複出演。



李尚燁自2020年11月21日第131期特別出演以來，又亮相了第260期和第267期節目，今年5月又出演了第299期和第300期，共計出演了5次。 儘管每次節目都有新的主題，但由於嘉賓人物重複出現，觀眾的興趣難免減退，最終感到厭倦。 除了嘉賓重複的問題外，《全知》還因經紀人出場時間分配不均的問題而受到批評。 以6月8日播出的第302期為例，節目中出現了籃球運動員李冠熙，他在節目中與Netflix《單身即地獄3》的孫元益、李震碩、劉詩恩、尹夏廷和朴敏圭見面。 但這六個人聚在一起聊天的場景中卻沒有經紀人的出現，這讓人不禁對經紀人的去向產生疑問，脫離了節目「從經紀人角度觀察藝人」的宗旨。



此外，有時節目中嘉賓出場的時長短，反而是李英子、宋恩伊、柳炳宰、洪賢熙等觀察嘉賓的場面更多，每當出現這種情況時觀眾們不禁會懷疑「是不是因為嘉賓難以邀請？ 」 根據業內消息，《全知》確實面臨著邀請嘉賓的困難。 早在2018年，光熙的經紀人曾因被捲入「校霸傳聞」而公開道歉，2019年，笑星李承允的經紀人則因債務問題引發爭議。 最終，這兩位經紀人都選擇了離職。 這些事件證明了即便是非娛樂圈人士的經紀人，上《全知》也可能引發巨大的爭議。



池昌旭的經紀人曾對節目片酬表示不滿。 今年7月24日，池昌旭在tvN綜藝節目《You Quiz on the Block》中透露了他與經紀人的親密關係。 他的經紀人在他高一時就認識了，至今已有20年。 他的經紀人表示：「當接到《全知》邀約時，因片酬過低而拒絕了。 」

由於工作辛苦，經紀人更換頻繁，導致與藝人之間的默契較少，這也是《全知》邀請嘉賓時面臨的困難之一。 此前出演《全知》的大多數嘉賓與其經紀人都保持了多年的友好關係，因此能夠展現出一定程度的自然親密感。 如今卻多是合作了沒多久的經紀人與藝人，缺少了節目所追求的自然親密感。

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