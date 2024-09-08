梦幻联动！GD & CL & 菲董Pharrell韩国录音室热情合照，新曲合作引猜测

昨日深夜，同为YG娱乐出身的歌手GD（G-Dragon，权志龙）和CL，以及人称菲董的美国音乐人Pharrell Williams通过各自SNS分享了在韩国见面的近况，令众多粉丝感到惊喜。

2NE1队长CL在个人IG上PO出多张照片，其中四张都有菲董出镜，CL为菲董拍照、热情拥抱，GD也在一旁摆出酷酷pose。







菲董和GD也通过IG分享本次在韩国相聚的时光，包括与一同出席品牌活动、享受音乐等等。





值得注意的是，见面地点目测为YG娱乐制作人Choice37的音乐工作室。 Choice37是YG主力制作人之一，去年推出的新女团BABYMONSTER就是由他负责。菲董以唱片制作双人组「海王星」（The Neptunes）起家，同时拥有歌手、词曲作家、唱片制作人、时装设计师等多重身份，曾推出《Happy》《Get Lucky》等大热曲目，共获得过4座葛莱美奖。这一次众星聚首，Choice37本人当然也在：





GD和CL这对YG师兄妹也是久违同框。 两人都在YG娱乐出道，各自作为男团BIGBANG和女团2NE1的队长，一桶为K-POP第二代组合和YG娱乐的发展奠定坚实基础，目前都与YG合约期满不续约、投奔不同经纪公司。 此番见面让人不禁猜测会否有音乐方面的合作？



目前G-Dragon在准备下半年的回归，CL则与成员们一起筹备出道15周年演唱会，即将於10月4日至6日在首尔开唱，随后赴菲律宾马尼拉、印尼雅加达、日本神户和东京与当地粉丝欢聚一堂。



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